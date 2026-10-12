Virginia curte Miami com Zé Felipe após término do namoro com Vini Jr.

Após anunciar o término com o jogador Vini Jr., a influenciadora Virginia viagou para Miami, nos Estados Unidos, onde encontrou o ex, o cantor Zé Felipe.





Os dois publicaram fotos dos filhos curtindo o dia de sol e praia na cidade. Virginia viajou para os Estados Unidos no último sábado (10) para levar os pequenos ao encontro do pai, que está passando um período fora do Brasil para se dedicar a novos projetos musicais.





A influenciadora estava em Madri com os filhos na casa do então namorado, o jogador do Real Madrid. Após o término do relacionamento, a empresária viajou para os Estados Unidos, para que os herdeiros reencontrassem o pai.





Os rumores de uma nova separação começaram a circular nas redes sociais no último sábado (10). Segundo informações divulgadas por Léo Dias e pelo perfil Daily do Garotinho, Virginia e Vini Jr. teriam se desentendido na sexta-feira (9), em Madri, na Espanha, onde o jogador atua pelo Real Madrid.



