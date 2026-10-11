Virginia Fonseca e Vini Jr se separam após um ano e meio de relacionamento

Virginia Fonseca e o jogador Vinicius Júnior não são mais um casal. Em nota neste domingo (11), a influenciadora confirmou que se separou do jogador, com quem tinha um relacionamento entre idas e vindas desde julho de 2025.





A assessoria de Virginia negou qualquer briga. "Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal".





Os rumores de crise cresceram no fim de semana. Segundo o perfil do Instagram Daily do Garotinho, Vírgina e o jogador tiveram uma discussão em Madrid. Após o episódio, a influenciadora embarcou para uma viagem para Miami, nos Estados Unidos.





A assessoria informou que a viagem da influenciadora já estava programada, para as crianças encontrarem o pai, cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, que está passando uma temporada nos Estados Unidos.





O namoro entre os dois já enfrentou uma crise neste ano, em maio, após quase sete meses de relação, e os bastidores da separação rapidamente viraram assunto nas redes sociais.





Virgínia teria descoberto, à época, que o jogador teria custeado a viagem e a hospedagem de duas mulheres em um hotel espanhol, perto do centro de treinamento do Real Madrid.





Em julho, após reatarem o relacionamento, a influenciadora foi clicada aos beijos com Vini Jr, em Goiânia, durante a cerimônia de abertura da WeGym, academia da empresária, oficializando a reconciliação do casal.





Em setembro, o craque brasileiro esteve acompanhado da namorada no novo circuito de Madring, palco do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Os dois foram flagrados circulando pelo paddock da pista poucas horas antes da largada oficial da prova.