Giovanna Ewbank revelou uma parte de sua vida íntima com Bruno Gagliasso. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz falou sobre a frequência sexual com o marido. O casal está casado há cerca de 16 anos.
"Às vezes, escasso. Não temos muito tempo e ficamos cansados. Mas, ao mesmo tempo, é um sexo com qualidade. Ocasionalmente, damos uma fugida e driblamos a rotina, vamos jantar e dormir em São Paulo, conversamos por horas", afirmou a artista.
Ewbank já falou no passado sobre sua rotina íntima com o marido. Na primeira edição da nova temporada do programa de entrevistas Surubaum, no YouTube, em 2025, a atriz disse que muitas vezes sente preguiça de fazer sexo com o marido, Bruno Gagliasso, com quem está há 15 anos.
"Dá preguiça, mas quando [você transa] é uma energia que o dia muda, a sua energia muda. O sexo tem energia vital", disse ela na atração, que recebeu a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) e a apresentadora Fernanda Lima.
Segundo ela, o cansaço é ainda maior quando a relação acontece pela manhã. "Não gosto de sexo diurno, já acordo resolvendo problemas, tem tanta coisa", comentou.
Em 2025, Ewbank e Gagliasso celebraram os 15 anos de casamento com uma renovação de votos. Realizada no Rancho da Montanha, em Membeca, no interior do Rio de Janeiro, a cerimônia contou a presença de cerca de cem convidados entre família e amigos próximos.
Entre as celebridades convidadas para o evento intimista e luxuoso estavam Bruna Marquezine, Juliette, Sophie Charlotte, Xamã, Carolina Dieckmmann e Hugo Gloss.
Carolina Dieckmmann foi responsável por um dos momentos mais emocionantes da noite. Ela subiu ao palco com Sol de Maria, neta de Preta Gil, para cantar "Sinais de Fogo", de Preta Gil.