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“Encontro de Gerações”

De Thiaguinho a Seu Jorge: capixaba usa IA para contar histórias de músicos famosos

Iniciativa já retratou artistas da música brasileira e conquistou milhões de pessoas nas redes sociais
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 09:00

Iniciativa já retratou artistas da música brasileira e conquistou milhões de pessoas nas redes.
Iniciativa já retratou artistas da música brasileira e conquistou milhões de pessoas nas redes. Reprodução Instagram @madebybarol

Thiaguinho, Seu Jorge e César MC têm trajetórias conhecidas pelo público, mas as histórias por trás de suas carreiras também podem render boas surpresas. Foi a partir dessa ideia que o beatmaker e produtor musical capixaba Barol Beats criou o projeto “Encontro de Gerações”, que usa inteligência artificial para transformar a história de artistas da música em produções audiovisuais. A iniciativa já chamou a atenção de alguns dos próprios homenageados, que chegaram a interagir com o capixaba nas redes sociais.


Nas redes sociais, os vídeos do projeto já alcançaram mais de 4 milhões de pessoas. O trabalho repercutiu entre os próprios homenageados, já que Thiaguinho e Seu Jorge assistiram aos vídeos sobre suas trajetórias e compartilharam as produções em seus perfis no Instagram.


Barol também produziu uma homenagem ao cantor Rick, que morreu recentemente em um acidente de helicóptero na Serra Catarinense. 


Segundo ele, a proposta é ir além dos nomes conhecidos e explorar as histórias que ajudaram a construir suas carreiras. Em filmes curtos que misturam memória, música e tecnologia, o projeto busca apresentar ao público diferentes aspectos dessas trajetórias. Ainda no início, o “Encontro de Gerações” já tem possíveis novos personagens no horizonte, como Djavan, Mumuzinho e artistas capixabas.


A relação de Barol Beats com a música começou muito antes do projeto. Nascido no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, o produtor ganhou espaço nas redes sociais com remixes que aproximam ritmos brasileiros, como o pagodão baiano, de sucessos da música pop. Entre os trabalhos que repercutiram está uma versão de “Beija-Flor”, do álbum “Dominguinhos”, que chamou a atenção após ser compartilhada pelo cantor Jotapê.

Capixaba une música e inteligência artificial para revisitar histórias de artistas brasileiros
Capixaba une música e inteligência artificial para revisitar histórias de artistas brasileiros Reprodução Instagram @madebybarol

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