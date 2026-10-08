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Atualização

Centro Cultural SESI suspende programação após incêndio no teatro nesta quinta-feira (8)

Concerto da Orquestra Camerata SESI é uma das atrações afetadas; novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 18:22

Orquestra Camerata Sesi Divulgação/Sesi

Após o incêndio registrado na manhã desta quinta-feira (8), a programação do Centro Cultural SESI e do Teatro do SESI, em Jardim da Penha, Vitória, está suspensa por tempo indeterminado. O SESI Cultura ES informou que as atividades dos espaços foram interrompidas após o incidente.


Entre os eventos afetados está o concerto da Temporada Clássica da Orquestra Camerata SESI, que seria realizado nesta sexta-feira (9), às 19h30, em homenagem a Mozart. A apresentação foi cancelada, e o valor dos ingressos será estornado automaticamente pela plataforma em que a compra foi realizada.

Incêndio atinge teatro do Sesi em Jardim da Penha
Incêndio atinge teatro do Sesi em Jardim da Penha Fernando Madeira

Ainda não há informações sobre a realização dos eventos previstos para as próximas semanas. Segundo o SESI Cultura ES, novas informações sobre a programação serão divulgadas em breve pelos canais oficiais da instituição, incluindo o site e o perfil do Teatro do SESI no Instagram.


Apesar dos danos no teatro, a galeria do Centro Cultural SESI e as obras de arte expostas no local não foram atingidas pelo incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas consumiram a estrutura do auditório, incluindo cadeiras e estofados. O fogo ficou confinado à edificação do teatro e não atingiu as áreas do entorno.

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