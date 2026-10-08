Centro Cultural SESI suspende programação após incêndio no teatro nesta quinta-feira (8)

Após o incêndio registrado na manhã desta quinta-feira (8), a programação do Centro Cultural SESI e do Teatro do SESI, em Jardim da Penha, Vitória, está suspensa por tempo indeterminado. O SESI Cultura ES informou que as atividades dos espaços foram interrompidas após o incidente.





Entre os eventos afetados está o concerto da Temporada Clássica da Orquestra Camerata SESI, que seria realizado nesta sexta-feira (9), às 19h30, em homenagem a Mozart. A apresentação foi cancelada, e o valor dos ingressos será estornado automaticamente pela plataforma em que a compra foi realizada.