Lollapalooza 2027 divulga line-up com Charli XCX, Travis Scott e Sombr

Charli XCX, Travis Scott e Sombr estarão no Lollapalooza 2027, que acontece nos dias 19, 20 e 21 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

David Guetta e o grupo The Killers também estão entre os artistas que integram a programação, que inclui ainda nomes como as bandas Queens of The Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy, o DJ brasileiro Mochakk e o cantor Dominic Fike.

Entre os artistas estrangeiros, o festival também reunirá as cantoras Lola Young, Raye, Slayyyter, Adéla e Julia Wolf, o cantor Malcolm Todd, os DJs Boys Noize e Marlon Hoffstadt, a dupla de eletrônica Snow Strippers, o duo canadense Angine de Poitrine, os grupos Cage The Elephant, Midnight Generation e a banda Boy Harsher.

Já entre os artistas nacionais, destacam-se figuras como o cantor Rodrigo Amarante, Criolo, que cantará com Amaro Freitas e Dino D'Santiago, as bandas Nação Zumbi, Zepelim e o Sopro do Cão, Seu Pereira e Coletivo 401, a cantora Luana Flores, o DJ Ramemes e a DJ Tamy.