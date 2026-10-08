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Festival

Lollapalooza 2027 divulga line-up com Charli XCX, Travis Scott e Sombr

David Guetta e Dominic Fike também foram anunciados; festival acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 17:08

Lineup do festival foi revelado nesta quinta-feita (8)
Lineup do festival foi revelado nesta quinta-feita (8) Reprodução Instagram @sombr / @charli_xcx / @travisscott
Charli XCX, Travis Scott e Sombr estarão no Lollapalooza 2027, que acontece nos dias 19, 20 e 21 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
David Guetta e o grupo The Killers também estão entre os artistas que integram a programação, que inclui ainda nomes como as bandas Queens of The Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy, o DJ brasileiro Mochakk e o cantor Dominic Fike.
Entre os artistas estrangeiros, o festival também reunirá as cantoras Lola Young, Raye, Slayyyter, Adéla e Julia Wolf, o cantor Malcolm Todd, os DJs Boys Noize e Marlon Hoffstadt, a dupla de eletrônica Snow Strippers, o duo canadense Angine de Poitrine, os grupos Cage The Elephant, Midnight Generation e a banda Boy Harsher.
Já entre os artistas nacionais, destacam-se figuras como o cantor Rodrigo Amarante, Criolo, que cantará com Amaro Freitas e Dino D'Santiago, as bandas Nação Zumbi, Zepelim e o Sopro do Cão, Seu Pereira e Coletivo 401, a cantora Luana Flores, o DJ Ramemes e a DJ Tamy.
Os ingressos para o Lolla Pass, que garante acesso aos três dias de festival, já estão disponíveis no site da Ticketmaster.

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