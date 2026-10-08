Michael Sullivan revela bastidores de sucessos de Tim Maia, Gal Costa e Alcione em Vitória

Já imaginou conhecer as histórias por trás de músicas de Tim Maia, Gal Costa e Alcione? Essa é a proposta do projeto Composição Plural, que chega a Vitória com o cantor e compositor Michael Sullivan, responsável por alguns dos maiores sucessos da música brasileira, em parceria com a União Brasileira de Compositores (UBC). O projeto faz parte da programação do Formemus 2026, nos dias 28 e 29 de outubro, às 14h e às 15h15, respectivamente.



Na 6ª edição do Formemus, no Parque Botânico Vale, em Jardim da Penha, o Composição Plural tem o objetivo de democratizar o acesso à arte e incentivar o surgimento de novos talentos no cenário nacional. Nos dois dias, compositores experientes e iniciantes poderão participar de oficinas gratuitas sobre composição musical com Michael Sullivan. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site do Formemus.



Serão duas tardes de atividades que combinam oficinas teóricas e práticas, além de momentos de troca de experiências e criação coletiva. Os participantes também terão acesso a conteúdos sobre direitos autorais. Durante as oficinas, o compositor conversará com os inscritos sobre seu processo criativo, compartilhando técnicas, inspirações e vivências que marcaram sua trajetória.



Michael Sullivan é um dos compositores de maior sucesso da música brasileira, com mais de 2 mil músicas gravadas por artistas como Roberto Carlos, Tim Maia, Gal Costa, Fagner, Alcione, Sandra de Sá e Xuxa. Até 1994, formou uma dupla com o também compositor Paulo Massadas, responsável por algumas das parcerias mais populares da música nacional nas décadas de 1980 e 1990. Entre os clássicos da dupla estão “Me Dê Motivo”, “Deslizes”, “Um Dia de Domingo” e “Whisky a Go-Go”.