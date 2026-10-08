Michael Sullivan revela bastidores de sucessos de Tim Maia, Gal Costa e Alcione em Vitória

Na 6ª edição do Formemus, no Parque Botânico Vale, em Jardim da Penha, o Composição Plural tem o objetivo de democratizar o acesso à arte e incentivar o surgimento de novos talentos no cenário nacional. Nos dois dias, compositores experientes e iniciantes poderão participar de oficinas gratuitas sobre composição musical com Michael Sullivan. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site do Formemus.
Serão duas tardes de atividades que combinam oficinas teóricas e práticas, além de momentos de troca de experiências e criação coletiva. Os participantes também terão acesso a conteúdos sobre direitos autorais. Durante as oficinas, o compositor conversará com os inscritos sobre seu processo criativo, compartilhando técnicas, inspirações e vivências que marcaram sua trajetória.
Michael Sullivan é um dos compositores de maior sucesso da música brasileira, com mais de 2 mil músicas gravadas por artistas como Roberto Carlos, Tim Maia, Gal Costa, Fagner, Alcione, Sandra de Sá e Xuxa. Até 1994, formou uma dupla com o também compositor Paulo Massadas, responsável por algumas das parcerias mais populares da música nacional nas décadas de 1980 e 1990. Entre os clássicos da dupla estão “Me Dê Motivo”, “Deslizes”, “Um Dia de Domingo” e “Whisky a Go-Go”.
Evento: 6ª edição do Formemus - Projeto Composição Plural
Data: 28 e 29 de outubro
Horário: Inicio às 14h e 15h15
Local: Parque Botânico Vale - Jardim da Penha, Vitória
Inscrição: Gratuita
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