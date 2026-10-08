Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Michael Sullivan revela bastidores de sucessos de Tim Maia, Gal Costa e Alcione em Vitória
Música

Michael Sullivan revela bastidores de sucessos de Tim Maia, Gal Costa e Alcione em Vitória

Compositor participa do projeto Composição Plural, que terá oficinas gratuitas durante o Formemus 2026
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 18:20

Compositor de grandes clássicos da música brasileira vem à Vitória
Compositor de grandes clássicos da música brasileira vem à Vitória Reprodução Instagram @michaelsullivanoficial
Já imaginou conhecer as histórias por trás de músicas de Tim Maia, Gal Costa e Alcione? Essa é a proposta do projeto Composição Plural, que chega a Vitória com o cantor e compositor Michael Sullivan, responsável por alguns dos maiores sucessos da música brasileira, em parceria com a União Brasileira de Compositores (UBC). O projeto faz parte da programação do Formemus 2026, nos dias 28 e 29 de outubro, às 14h e às 15h15, respectivamente.

Na 6ª edição do Formemus, no Parque Botânico Vale, em Jardim da Penha, o Composição Plural tem o objetivo de democratizar o acesso à arte e incentivar o surgimento de novos talentos no cenário nacional. Nos dois dias, compositores experientes e iniciantes poderão participar de oficinas gratuitas sobre composição musical com Michael Sullivan. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site do Formemus.

Serão duas tardes de atividades que combinam oficinas teóricas e práticas, além de momentos de troca de experiências e criação coletiva. Os participantes também terão acesso a conteúdos sobre direitos autorais. Durante as oficinas, o compositor conversará com os inscritos sobre seu processo criativo, compartilhando técnicas, inspirações e vivências que marcaram sua trajetória.

Michael Sullivan é um dos compositores de maior sucesso da música brasileira, com mais de 2 mil músicas gravadas por artistas como Roberto Carlos, Tim Maia, Gal Costa, Fagner, Alcione, Sandra de Sá e Xuxa. Até 1994, formou uma dupla com o também compositor Paulo Massadas, responsável por algumas das parcerias mais populares da música nacional nas décadas de 1980 e 1990. Entre os clássicos da dupla estão “Me Dê Motivo”, “Deslizes”, “Um Dia de Domingo” e “Whisky a Go-Go”.
SERVIÇO

Evento: 6ª edição do Formemus - Projeto Composição Plural

Data: 28 e 29 de outubro

Horário: Inicio às 14h e 15h15

Local: Parque Botânico Vale - Jardim da Penha, Vitória

Inscrição: Gratuita

Veja Também 

Cantor Léo Santana

“Será uma noite inesquecível”: Léo Santana fala sobre show no Vital neste sábado (10)

Josyara faz show gratuito em Vila Velha após participar do Tiny Desk Brasil

Josyara faz show gratuito em Vila Velha após participar do Tiny Desk Brasil

João Gomes faz estreia em Itaúnas em show marcado para janeiro

João Gomes faz show em Itaúnas em janeiro de 2027; veja detalhes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Cultura Cantor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço vão disputar o segundo turno para governador do Espírito Santo
No ES, 48 candidatos tiveram menos de 100 votos nas eleições
Incêndio atinge teatro do Sesi em Jardim da Penha
Incêndio no Teatro do Sesi: o que se sabe e o que falta esclarecer
Senador Flávio Bolsonaro e presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Flávio Bolsonaro tem 49% ante 45% de Lula no 2º turno, aponta Datafolha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados