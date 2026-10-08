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Xuxa alfineta Alexandre Borges por nota para Junno Andrade no Dança dos Famosos

Ator deu 9,5 para marido da apresentadora durante apresentação de forró. Comentário dividiu internautas e provocou reações de outros participantes do quadro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 09:58

Xuxa alfineta Alexandre Borges após participação do ator no júri do Dança dos Famosos
Xuxa alfineta Alexandre Borges após participação do ator no júri do Dança dos Famosos Reprodução/Instagram
Xuxa Meneghel alfinetou Alexandre Borges após o ator dar nota 9,5 para Junno Andrade no Dança dos Famosos, do Domingão com Huck (Globo). A apresentadora deixou um comentário em uma publicação na página oficial do programa no Instagram após a apresentação do marido no último domingo (4).
"Eu dou menos 9 pro Alexandre e vocês?", escreveu Xuxa em um vídeo que mostrava a participação do ator, que vive Ulisses em "Quem Ama Cuida", no júri artístico da competição.
O comentário dividiu opiniões. Nas respostas, parte dos internautas criticou a postura da apresentadora. "Os jurados dão as notas que eles quiserem", escreveu um fã. "eu dou 10 para o Alexandre, por não ser PUXA-SACO e dar notas realistas", opinou outro.
Houve também quem concordou com Xuxa. "O Junno está se dedicando muito. O júri artístico deveria dar 10 para todos. Eles não sabem de técnica da dança para se acharem no direito de dar uma noite mais baixa", pontuou um espectador.
Outro internauta supôs que, talvez, Alexandre não soubesse que o júri artístico costuma dar apenas a nota máxima. "Ele não deve ter sido orientado. Pensou que estava ali para julgar. Todos os convidados dão 10. Ele foi meio sem noção", escreveu.
Borges deu outras nota abaixo de 10 durante a rodada. Além do 9,5 para Junno, atribuiu 9,7 a Pedro Scooby. MC Livinho, Bianca Andrade, Lucas Guedez, Bruna Griphao, Gracyanne Barbosa e Junno também se apresentaram no último domingo.
O Dança dos Famosos continua com apresentações de forró no próximo domingo (11). Ticiane, Diego Martins, Kenya Sade, Breno Ferreira, Mell Muzzillo, Rita Guedes, Léo Foguete e Otaviano Costa serão avaliados na próxima rodada.

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