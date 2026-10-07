O comentário de Paul McCartney que causou briga de 20 anos com Phil Collins

Phil Collins e Paul McCartney fizeram as pazes depois de mais de duas décadas de desentendimento. Aos 75 anos, o cantor contou, em entrevista ao podcast Piers Morgan Uncensored, que voltou a falar com o ex-Beatle, de 84, e que os dois resolveram a situação que havia causado o afastamento.
A história começou em 2002, durante os ensaios para o concerto do Jubileu da Rainha, no Palácio de Buckingham. Na ocasião, Collins levou uma primeira edição de um livro sobre os Beatles para que McCartney autografasse.
Segundo o cantor, o músico estava acompanhado de Heather Mills, com quem era casado na época, quando recebeu o pedido.
Phil Collins contou que, enquanto assinava o livro, Paul teria dito algo como: "Ele é um grande fã dos Beatles, é o nosso pequeno Phil".
O comentário incomodou Collins. "Eu pensei: 'Seu idiota'. Não consegui evitar. Foi exatamente o que pensei", disse o músico, que reconheceu ter interpretado a fala de uma maneira mais negativa do que talvez tivesse sido a intenção do colega.
Ainda assim, ele afirmou que ficou surpreso com o tom porque já conhecia McCartney há anos.
"Eu conhecia o Paul. Não era a primeira vez que o encontrava. Toquei em um dos álbuns dele. Toquei ao vivo com ele com o Prince's Trust. Eu o premiei em uma cerimônia em Londres, então eu meio que o conhecia. Por isso, fiquei um pouco surpreso com aquele tom específico da resposta."
O cantor relatou o episódio em sua autobiografia, Not Dead Yet, publicada em 2016. Durante a divulgação do livro, voltou a falar sobre o assunto, o que levou McCartney a entrar em contato por e-mail para tentar esclarecer o que havia acontecido. Na época, porém, Collins disse que não respondeu.
O reencontro entre os dois aconteceu apenas meses atrás. McCartney procurou Collins depois de saber que ele estava reunindo doações de memorabília musical para um leilão beneficente do King's Trust.
Durante a conversa por telefone, os dois retomaram o assunto. Collins contou que lamentava ter falado sobre o episódio e que gostaria de nunca ter feito isso. Segundo o cantor, McCartney respondeu que acreditava que os dois já estavam bem.
Collins não revelou detalhes da conversa, mas afirmou que os dois se desculparam e deixaram o desentendimento para trás.
"Eu disse que sentia muito", contou o cantor durante a entrevista. Ele também afirmou que percebeu que o episódio havia incomodado McCartney por bastante tempo.
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