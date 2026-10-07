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Fizeram as pazes

O comentário de Paul McCartney que causou briga de 20 anos com Phil Collins

Cantor contou que os dois só retomaram o contato meses atrás depois de mais de duas décadas de desentendimento por uma fala do ex-Beatle durante um ensaio para o Jubileu da Rainha, em 2002
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 14:42

Phil Collins contou que fez as pazes com Paul McCartney após mais de 20 anos
Phil Collins contou que fez as pazes com Paul McCartney após mais de 20 anos Reprodução/Instagram/@paulmccartney/@officialphilcollins

Phil Collins e Paul McCartney fizeram as pazes depois de mais de duas décadas de desentendimento. Aos 75 anos, o cantor contou, em entrevista ao podcast Piers Morgan Uncensored, que voltou a falar com o ex-Beatle, de 84, e que os dois resolveram a situação que havia causado o afastamento.

O comentário que causou o desentendimento

A história começou em 2002, durante os ensaios para o concerto do Jubileu da Rainha, no Palácio de Buckingham. Na ocasião, Collins levou uma primeira edição de um livro sobre os Beatles para que McCartney autografasse.

Segundo o cantor, o músico estava acompanhado de Heather Mills, com quem era casado na época, quando recebeu o pedido.

Phil Collins contou que, enquanto assinava o livro, Paul teria dito algo como: "Ele é um grande fã dos Beatles, é o nosso pequeno Phil".

O comentário incomodou Collins. "Eu pensei: 'Seu idiota'. Não consegui evitar. Foi exatamente o que pensei", disse o músico, que reconheceu ter interpretado a fala de uma maneira mais negativa do que talvez tivesse sido a intenção do colega.

Ainda assim, ele afirmou que ficou surpreso com o tom porque já conhecia McCartney há anos.

"Eu conhecia o Paul. Não era a primeira vez que o encontrava. Toquei em um dos álbuns dele. Toquei ao vivo com ele com o Prince's Trust. Eu o premiei em uma cerimônia em Londres, então eu meio que o conhecia. Por isso, fiquei um pouco surpreso com aquele tom específico da resposta."

Reconciliação aconteceu anos depois

O cantor relatou o episódio em sua autobiografia, Not Dead Yet, publicada em 2016. Durante a divulgação do livro, voltou a falar sobre o assunto, o que levou McCartney a entrar em contato por e-mail para tentar esclarecer o que havia acontecido. Na época, porém, Collins disse que não respondeu.

O reencontro entre os dois aconteceu apenas meses atrás. McCartney procurou Collins depois de saber que ele estava reunindo doações de memorabília musical para um leilão beneficente do King's Trust.

Durante a conversa por telefone, os dois retomaram o assunto. Collins contou que lamentava ter falado sobre o episódio e que gostaria de nunca ter feito isso. Segundo o cantor, McCartney respondeu que acreditava que os dois já estavam bem.

Collins não revelou detalhes da conversa, mas afirmou que os dois se desculparam e deixaram o desentendimento para trás.

"Eu disse que sentia muito", contou o cantor durante a entrevista. Ele também afirmou que percebeu que o episódio havia incomodado McCartney por bastante tempo.

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