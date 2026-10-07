Quem era a modelo brasileira que morreu após sofreu infarto fulminante aos 32 anos

A modelo baiana Giane Alves morreu aos 32 anos, em Condeúba, no sudoeste da Bahia. A informação foi confirmada por seu agente, Miguel Crispim, ao F5.





"Ela era super saudável, não bebia, não fumava, não tomava nenhuma medicação e estava com os exames em dia e saúde ótima, principalmente por ter recém-dado à luz um bebê", diz ele.





Segundo o agente, Giane havia levado o bebê de pouco mais de 40 dias a uma consulta de rotina quando desmaiou no hospital. Ela recebeu atendimento imediato, mas não resistiu. A causa da morte foi um infarto agudo do miocárdio.





De acordo com Crispim, ela não apresentava sinais clínicos anteriores e a gravidez havia transcorrido normalmente. "Era uma mulher honesta, amorosa, uma pessoa incrivelmente boa e merece ser homenageada por ser uma pessoa incrível. Nós trabalhávamos juntos há mais de 12 anos", conta.





Nascida no distrito de Alegre, em Condeúba, Giane chegou ao mundo da moda após ser descoberta enquanto trabalhava como frentista em um posto de gasolina em São Paulo.





Em entrevista concedida em 2015, quando tinha 21 anos, ela contou que inicialmente não pretendia seguir a profissão e que aceitou conhecer uma agência após receber o convite de uma mulher que a abordou no posto. A partir dali, passou por ensaios e castings e começou a construir a carreira.





O trabalho levou a modelo para importantes mercados internacionais. Seu perfil no Models.com registra passagens profissionais por cidades como Milão, Nova York, Londres e Hamburgo, além de trabalhos editoriais, entre eles uma publicação na Vogue Itália e a capa da L'Officiel Brasil.





Depois de anos vivendo em São Paulo e no exterior, Giane decidiu voltar para o interior da Bahia e viver mais próxima da família.





O corpo de Giane foi velado na comunidade Lagoa do Curral, em Condeúba, e o sepultamento ocorreu no sábado (3), no Cemitério Municipal do distrito de Alegre, onde ela nasceu.