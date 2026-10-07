Viih Tube, com mais de 31 milhões de seguidores, anuncia saída das redes por 'falta de propósito'

Viih Tube, 26, anunciou que vai deixar as redes sociais no fim deste ano, depois de 13 anos trabalhando na internet. Com mais de 31,8 milhões de seguidores apenas no Instagram, além de uma audiência de cerca de 15 milhões no TikTok, a influenciadora afirma que pretende encerrar seus perfis pessoais em 30 de novembro.

A decisão, segundo ela, vem sendo planejada há meses e representa uma mudança de rota em sua carreira. "As coisas na internet perderam o sentido pra mim há um tempo, e eu venho me organizando para dar esse grande passo", afirmou.

Apesar de deixar de produzir conteúdo em seus próprios perfis, Viih não pretende se afastar completamente do mercado digital.

Ela revelou que preparou um curso para pessoas que desejam começar a trabalhar como influenciadoras, com material sobre criação de conteúdo, UGC, marketing de afiliados e formas de monetização. A ideia, segundo ela, é transformar em aula a experiência acumulada durante seus anos de atuação na internet e virar "uma grande mentora".

No link que ela disponibiliza em seus stories, o valor do curso, à vista, é de R$ 297. Ela promete ajudar pessoas a, entre outras coisas, não serem canceladas como ela já foi.

O anúncio acontece poucos meses depois de uma das maiores controvérsias envolvendo a influenciadora. Em junho, Viih e o marido, Eliezer, lançaram As Patroas, reality que acompanhava 11 funcionários domésticos do casal em uma competição por dinheiro e outros benefícios.

Entre as dinâmicas, os participantes precisavam cumprir provas dentro da residência, incluindo uma em que procuravam moedas escondidas em locais como vaso sanitário e lixo do banheiro. O projeto rapidamente provocou críticas nas redes.

A repercussão levou o caso ao Ministério Público do Trabalho. Em julho, o órgão informou que havia realizado uma audiência de urgência com o casal para obter esclarecimentos sobre as denúncias relacionadas à produção e à divulgação do reality.

O MPT afirmou que a investigação buscava apurar possíveis violações de direitos trabalhistas e eventual exposição incompatível com a dignidade dos trabalhadores.

O desfecho veio em 29 de julho, quando Viih Tube e Eliezer assinaram um Termo de Ajuste de Conduta com o MPT. O acordo determinou o encerramento de As Patroas, a retirada do material publicado e o pagamento de R$ 350 mil por dano moral coletivo.

O casal também assumiu o compromisso de não produzir ou divulgar conteúdos que exponham trabalhadores a situações humilhantes ou vexatórias, mesmo quando houver consentimento, além de publicar vídeos educativos sobre direitos dos empregados domésticos.

Na ocasião, Viih pediu desculpas a quem se sentiu ofendido e reconheceu que a grande audiência trazia uma responsabilidade adicional. Ela também afirmou que havia retirado temporariamente suas próprias redes por decisão pessoal, porque ficou mal com a repercussão.