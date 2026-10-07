Com disputas acirradas, reviravoltas e mais Ana Maria Braga, ‘Chef de Alto Nível’ volta ao ar no dia 13 de outubro

Para realizar ainda mais entregas ao público neste ano, a equipe do reality precisou se organizar em novas frentes e parcerias de trabalho. "É importante lembrar que existe uma grande estrutura por trás de tudo isso. Só em 'Chef de Alto Nível', temos cerca de 400 profissionais trabalhando diariamente. Para conseguir atender todas as novas demandas, foi necessária uma integração ainda maior entre diversas áreas, programas e plataformas. Essa conexão entre TV Globo, Receitas, digital e todas as frentes envolvidas demonstra a força que a marca conquistou e o tamanho que o projeto alcança nesta temporada", reforça Taluana Grieco, produtora do reality de gastronomia.

Outro destaque da temporada é a ampliação da participação de Ana Maria Braga, que passa a viver ainda mais intensamente a competição. Além de conduzir o reality, ela estará presente nas cozinhas e provará os pratos apresentados em todas as provas. "Provamos muitos por dia, mas eu sempre tenho uma reação. Se estiver muito ruim, eu falo", brinca a apresentadora. "A nota quem dá são os mentores, assim como quem escolhe o time são eles. A minha opinião não muda a opinião técnica deles”, ressalta Ana Maria. Alex Atala, por sua vez, completa sobre a dinâmica com a apresentadora no estúdio: “Quando a gente põe a cara na televisão, ainda mais num canal aberto, a gente se expõe ao desconhecido cheio de improbabilidades. Numa cozinha, ainda mais num reality, concordar ou discordar da Ana é confortável pra gente. Ela traz segurança”.

Ana Maria também comemora a realização do quadro 'Seleção de Alto Nível', no Mais Você. Ela conta que, por meio dele, ficou mais próxima da história dos participantes: "Como esse primeiro momento é mais descontraído – eles foram dar dicas e não competir – eles olham para mim diferente de como olham para os chefs, por quem demonstram uma admiração incrível. Comigo, eles já choraram as mágoas, já contaram sobre a família e sobre a história deles. Então, eles se sentem quase que num porto seguro. Foi muito bom apresentá-los assim".

Para os chefs mentores, a nova configuração dos episódios traz desafios inéditos. Com decisões acontecendo mais cedo, a responsabilidade aumenta desde o início da jornada, o que para a chef Renata Vanzetto confere um diferencial muito positivo ao programa. Ela acrescenta outros detalhes que o público vai encontrar este ano, ao assistir ao 'Chef de Alto Nível': "Eu acho que dá para esperar uma segunda temporada melhor ainda. Estamos mais soltos, a Ana está junto com a gente, provando; temos mais episódios... E personagens muito bons. Acho que é o que mais me chamou a atenção: personagens fortes, engraçados, bravos. Temos o Brasil bem representado. Fora que é uma delícia trabalhar entre nós quatro [mentores e Ana Maria Braga], e isso reflete muito na câmera".

Jefferson Rueda ressalta que, apesar do entrosamento, a disputa não fica de fora das cozinhas na nova edição do ‘Chef de Alto Nível’. "Estou extremamente feliz e ciente de que esse ano a gente pode se divertir fazendo tudo que sabemos fazer. Mas, estou de olho no Atala, que ganhou a última temporada com um componente do seu time, o Luiz Lira", lembra o mentor.