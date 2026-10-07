Com disputas acirradas, reviravoltas e mais Ana Maria Braga, ‘Chef de Alto Nível’ volta ao ar no dia 13 de outubro

A estreia da segunda temporada do ‘Chef de Alto Nível’ está chegando! No dia 13 de outubro, as cozinhas do porão, meio e topo voltam a ser ocupadas por 24 cozinheiros divididos nas categorias profissional, da internet e amador. Este ano, o reality da TV Globo ganha mais episódios, tornando-se a maior temporada da franquia mundial e trazendo novidades na dinâmica da competição.
A primeira fase, em que os chefs mentores precisam montar seus times, ganha contornos imprevisíveis, com novos elementos estratégicos que aumentam a pressão sobre os participantes e intensificam a disputa entre os chefs mentores Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda. A competição já começa com a temperatura elevada, exigindo posicionamento, estratégia e tomada de decisão desde os primeiros momentos da jornada dos cozinheiros.
“Assim como no ano passado, teremos os três primeiros episódios dedicados individualmente às categorias de cozinheiros amadores, da internet e profissionais. A diferença é que, desta vez, esses programas já marcam o início da formação dos times pelos chefs mentores. Isso cria uma jornada ainda mais interessante para os participantes, que terão mais oportunidades de se apresentar ao público e mostrar seu potencial”, afirma o diretor artístico Carlo Milani.
Ele ainda destaca o caráter multiplataforma e multiformato da produção: "Vamos ampliar ainda mais nossa presença digital com conteúdos especialmente desenvolvidos para as redes sociais. Teremos novamente o 'Papo de Alto Nível', em que os eliminados de cada episódio conversam sobre suas trajetórias e experiências no programa, e também o inédito 'Desafio de Alto Nível', formato vertical criado especialmente para o ambiente digital, com provas, brincadeiras e conteúdos inéditos conduzidos por Ana Maria Braga e Douglas Silva para as redes sociais da TV Globo".
Para realizar ainda mais entregas ao público neste ano, a equipe do reality precisou se organizar em novas frentes e parcerias de trabalho. "É importante lembrar que existe uma grande estrutura por trás de tudo isso. Só em 'Chef de Alto Nível', temos cerca de 400 profissionais trabalhando diariamente. Para conseguir atender todas as novas demandas, foi necessária uma integração ainda maior entre diversas áreas, programas e plataformas. Essa conexão entre TV Globo, Receitas, digital e todas as frentes envolvidas demonstra a força que a marca conquistou e o tamanho que o projeto alcança nesta temporada", reforça Taluana Grieco, produtora do reality de gastronomia.
Outro destaque da temporada é a ampliação da participação de Ana Maria Braga, que passa a viver ainda mais intensamente a competição. Além de conduzir o reality, ela estará presente nas cozinhas e provará os pratos apresentados em todas as provas. "Provamos muitos por dia, mas eu sempre tenho uma reação. Se estiver muito ruim, eu falo", brinca a apresentadora. "A nota quem dá são os mentores, assim como quem escolhe o time são eles. A minha opinião não muda a opinião técnica deles”, ressalta Ana Maria. Alex Atala, por sua vez, completa sobre a dinâmica com a apresentadora no estúdio: “Quando a gente põe a cara na televisão, ainda mais num canal aberto, a gente se expõe ao desconhecido cheio de improbabilidades. Numa cozinha, ainda mais num reality, concordar ou discordar da Ana é confortável pra gente. Ela traz segurança”.
Ana Maria também comemora a realização do quadro 'Seleção de Alto Nível', no Mais Você. Ela conta que, por meio dele, ficou mais próxima da história dos participantes: "Como esse primeiro momento é mais descontraído – eles foram dar dicas e não competir – eles olham para mim diferente de como olham para os chefs, por quem demonstram uma admiração incrível. Comigo, eles já choraram as mágoas, já contaram sobre a família e sobre a história deles. Então, eles se sentem quase que num porto seguro. Foi muito bom apresentá-los assim".
Para os chefs mentores, a nova configuração dos episódios traz desafios inéditos. Com decisões acontecendo mais cedo, a responsabilidade aumenta desde o início da jornada, o que para a chef Renata Vanzetto confere um diferencial muito positivo ao programa. Ela acrescenta outros detalhes que o público vai encontrar este ano, ao assistir ao 'Chef de Alto Nível': "Eu acho que dá para esperar uma segunda temporada melhor ainda. Estamos mais soltos, a Ana está junto com a gente, provando; temos mais episódios... E personagens muito bons. Acho que é o que mais me chamou a atenção: personagens fortes, engraçados, bravos. Temos o Brasil bem representado. Fora que é uma delícia trabalhar entre nós quatro [mentores e Ana Maria Braga], e isso reflete muito na câmera".
Jefferson Rueda ressalta que, apesar do entrosamento, a disputa não fica de fora das cozinhas na nova edição do ‘Chef de Alto Nível’. "Estou extremamente feliz e ciente de que esse ano a gente pode se divertir fazendo tudo que sabemos fazer. Mas, estou de olho no Atala, que ganhou a última temporada com um componente do seu time, o Luiz Lira", lembra o mentor.
Desafios inéditos, formato digital com Douglas Silva e nova temporada do spin-off
A segunda temporada de ‘Chef de Alto Nível’ expande seu ecossistema com um novo formato, em 2026. Além da competição exibida na TV Globo, o reality ganha novos desdobramentos: o inédito ‘Desafio de Alto Nível’, série digital comandada por Douglas Silva nos perfis oficiais das redes sociais da TV Globo; o 'Papo de Alto Nível', no Receitas, também com apresentação de Douglas; e a nova temporada de ‘Cozinha de Alto Nível’, spin-off que leva os chefs mentores para o centro da disputa gastronômica no GNT.
‘Desafio de Alto Nível’
O ‘Desafio de Alto Nível’ chega ao portfólio do programa com episódios que serão disponibilizados nos perfis digitais da TV Globo. O reality vertical será apresentado por Douglas Silva e terá, ao todo, 18 episódios curtos, distribuídos em três dias de exibição: 12, 14 e 19 de outubro. A cada dia, uma nova leva de episódios apresenta uma categoria de participantes. A iniciativa reforça a inovação no gênero Realities, fazendo com que os conteúdos sejam multiplataformas, possíveis de existir em diferentes formatos e garantam entretenimento para espectadores de múltiplas gerações.
Assim como o programa da TV aberta, o ‘Desafio de Alto Nível’ contará com os participantes das três categorias de cozinheiros: amadores, da internet e profissionais. A cada segmento, os oito competidores recebem a missão de preparar, individualmente, um prato em 25 minutos, com um desafio extra que chega a cada modalidade de competidor. Dois convidados se juntam ao apresentador na tarefa de deliberar e avaliar a receita. A dinâmica resulta em um vencedor por categoria. O melhor cozinheiro de cada uma delas no ‘Desafio de Alto Nível’ ganhará uma vantagem no programa de estreia de ‘Chef de Alto Nível’.
O ator e apresentador Douglas Silva é quem comanda a dinâmica do ‘Desafio’. DG tem uma relação familiar e de longa data com a cozinha. Cresceu vendo a mãe e a avó trabalhando no preparo de refeições, participou de programas de culinária, como ‘Que Marravilha! – Aula de Cozinha!’ e ‘Geladeiras em Ação’, ao lado do chef Claude Troisgos, no GNT, e há poucos meses inaugurou o Casa de Maria, um bar-restaurante na região central do Rio de Janeiro.
Quando recebeu o convite, conta que aceitou prontamente. “Quero estar cada vez mais inserido neste universo porque faz parte da minha vida. Costumo brincar que sou um ‘fofoqueiro gastronômico’. Eu tenho uma visão que contribui muito; o próprio Chef Claude validou essa percepção durante nossas colaborações. Mas eu sei opinar além de qualquer fofoca sobre a gastronomia porque sou também um consumidor, gosto de comer coisas boas. Tem aquele prato que a gente pega, come e quer repetir. E tem aquele que você não acha bom, não comeria novamente”, observa.
‘Papo de Alto Nível’
Nesta temporada, Douglas Silva também passa a conduzir o ‘Papo de Alto Nível’, quadro que vai ao ar logo após cada participante deixar o programa da TV Globo, no Receitas, portal de gastronomia da Globo e ambiente digital oficial do programa. Na atração, que tem estreia prevista para 27 de outubro, o apresentador ajuda o público a relembrar a trajetória dos cozinheiros na competição, resgatando seus momentos de destaque na Torre das Cozinhas.
“Eu estou muito animado porque estou juntando a minha profissão, que é estar na televisão, com outra coisa que eu amo, que é gastronomia, então não tem como dar errado essa receita”, diz Douglas. Ele ainda comenta sobre a expectativa por integrar o elenco que conta com Ana Maria Braga, Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda: “Namaria é nossa rainha que representa a cozinha brasileira, mostrando ao país inteiro receitas que você pode fazer com vários ingredientes. E sobre os chefes-mentores, nossa, eles estão ali no panteão dos deuses da cozinha. É uma galera que eu admiro muito”.
‘Cozinha de Alto Nível’
A partir de 16 de outubro, o público ainda terá a oportunidade de acompanhar o trio de chefs mentores colocando a mão na massa e enfrentando desafios culinários, numa posição contrária à vista no programa da TV Globo. Com temas, ingredientes e convidados diferentes a cada semana, Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda participam de uma divertida disputa no spin-off ‘Cozinha de Alto Nível’, que será exibido às sextas-feiras no GNT.
A cada episódio, os chefs enfrentam provas que testam suas habilidades em diferentes patamares da cozinha, do conforto do topo às limitações do porão, passando também pela imprevisível plataforma móvel de ingredientes. As dinâmicas passeiam por propostas inusitadas envolvendo os alimentos, que vão exigir receitas criativas com ingredientes do dia a dia e sabores típicos de diversas regiões do país.
Sobre Receitas
Por meio de cobertura digital, o Receitas estará integrado ao 'Chef de Alto Nível' a partir de conteúdos originais e exclusivos ao longo da temporada, incluindo acesso aos bastidores. No 'Papo de Alto Nível', os participantes eliminados comentam a experiência no programa em entrevistas publicadas logo após a exibição dos episódios na TV Globo, com estreia prevista para 27/10.
Com foco em vídeos curtos, o Saindo do Forno registra a primeira reação do eliminado; o Spoiler do Dia antecipa uma prévia do episódio com exclusividade no GloboPop; já no Dica de Alto Nível, os mentores compartilham técnicas e sugestões para o preparo dos pratos apresentados na atração. Os conteúdos estarão disponíveis no portal e nas redes do Receitas, além de no palco 'Chef de Alto Nível' do GloboPop.
'Chef de Alto Nível', baseado no formato do Studio Ramsay Global, LLC, tem apresentação de Ana Maria Braga, produção de Rodrigo Tapias e Taluana Grieco, direção artística de Carlo Milani e direção de gênero de Rodrigo Dourado.