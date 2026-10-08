Mia Goth pede divórcio de Shia LaBeouf e guarda da filha

Mia Goth, 32, entrou com um pedido de divórcio de Shia LaBeouf, 40, e solicitou a guarda exclusiva da filha do casal, Isabel, de quatro anos. A atriz, neta da brasileira Maria Gladys, apresentou a ação à Justiça de Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (6), segundo documentos obtidos pela revista People.



No processo, Mia alega "diferenças irreconciliáveis" e informa que os dois estão separados desde 28 de julho de 2025. Além da guarda física e legal da menina, a atriz pediu que o ex-marido tenha direito a visitas.





Os atores se conheceram em 2012, durante as gravações de "Ninfomaníaca: Volume 2", e oficializaram uma cerimônia de casamento em Las Vegas, em 2016. Dois anos depois, anunciaram o divórcio, mas retomaram o relacionamento em 2020. Isabel nasceu em 2022.



A separação mais recente veio a público em fevereiro deste ano. Na ocasião, uma fonte próxima ao casal afirmou à People que o relacionamento sempre foi complicado e que os dois enfrentaram desentendimentos ao longo de 2025. Segundo a publicação, Mia teria incentivado LaBeouf a deixar a casa onde viviam em Los Angeles.



Também em fevereiro, o ator foi preso em Nova Orleans após uma confusão em um bar durante as comemorações do Mardi Gras. Ele foi acusado de agressão e, em junho, declarou-se culpado de uma contravenção relacionada ao episódio. LaBeouf recebeu uma pena de dois anos de liberdade condicional, além da obrigação de passar por tratamento para abuso de álcool e participar de programas de controle da raiva.



Em entrevista à revista Elle, em outubro de 2025, Mia falou sobre a experiência de ser mãe. "Você está criando sua filha, mas também cuidando da versão de si mesma que existia naquela idade", afirmou. "Ela é o maior presente da minha vida."