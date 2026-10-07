Mavie ganha festa de 3 anos com famosos, palco e até atrações de K-pop

Mavie, filha mais velha de Neymar, 34, e Bruna Biancardi, 32, completou 3 anos nesta terça-feira (6) com uma festa temática em São Paulo. Com o nome "Show de Talentos da Mavie", a comemoração foi realizada num bufê infantil e reuniu familiares, amigos e famosos.





A decoração apostou em rosa, lilás e tons pastel, com microfones, referências musicais, pulseiras da amizade e um palco para as crianças mostrarem seus talentos.





Entre os convidados estiveram Tata Estaniecki, Duda Siebert e Vick, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert. A família de Neymar também marcou presença, com os pais do jogador, Nadine e Neymar Pai, e a irmã Rafaella Santos.





Entre os atletas, passaram pela comemoração nomes como Philippe Coutinho, Rodinei e Gabigol, que estiveram acompanhados dos filhos.





Bruna chegou ao local acompanhada de Mavie e da filha mais nova, Mel, de 1 ano. As três usaram looks em tons de lilás, enquanto Neymar chegou depois também com detalhes na mesma cor, seguindo a identidade visual da festa.





A celebração ainda ganhou um registro especial nesta quarta-feira (7), quando Bruna mostrou uma foto de Mavie ao lado de Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly, que também esteve no aniversário.





Além do palco, a festa teve uma programação pensada para as crianças. Houve oficinas de quadrinhos, decoração de garrafas e bolsas, show de mágica e apresentação de animadoras inspiradas nas "Guerreiras do K-Pop".





A própria Mavie entrou no clima com tranças roxas iluminadas, em referência à personagem Rumi. O espaço também contava com atrações como tirolesa, circuitos, escorregadores, piscina de bolinhas, pula-pula, parede de escalada e área aberta.





A comemoração começou, porém, antes da festa. Pela manhã, Bruna preparou uma surpresa para a filha na brinquedoteca de casa, com balões, decoração com fotos dela, flores e um café da manhã especial. Nas redes sociais, a influenciadora se declarou à primogênita. Bruna está grávida de Mariah, terceira filha que terá com Neymar.