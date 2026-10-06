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Gastronomia

Nova temporada de MasterChef terá dois chefs que atuam no Espírito Santo; conheça

Reality culinário estreia nesta terça-feira (6), às 22h30, com chefs que atuam no Espírito Santo
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 16:55

Vinicius Cavalcante e João Vieira
Vinicius Cavalcante e João Vieira Instagram/@masterchefbr/band

O Espírito Santo está no MasterChef Profissionais 2026. Os chefs Vinicius Cavalcante e João Vieira representam o estado capixaba na nova temporada do programa que estreia nesta terça-feira (06), às 22h30. 


Vinicius Cavalcante, de 40 anos, é de Vitória e comanda a cozinha do Peppe Restaurante, Eliah Restaurante e Nolita Pizzaria. Em um vídeo divulgado nas rede sociais do reality, o capixaba contou que participar do Masterchef foi uma oportunidade para dar uma oxigenada e trazer mais emoção na rotina. 


Já João Vieira é um capixaba de coração. Nascido no Rio de Janeiro, João atua no Espírito Santo desde o início de 2025. Chef Executivo do Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins, João chegou ao reality após diversas conquistas na gastronomia, tanto nacional quanto internacional. 


“Participar do MasterChef Profissionais é um desafio muito especial na minha trajetória. Eu venho de uma sequência de competições e experiências que me fizeram crescer muito como chef, mas o programa traz uma dinâmica completamente diferente, que exige criatividade, técnica, agilidade e, principalmente, capacidade de tomar decisões sob pressão. Estou muito feliz em poder levar minha cozinha para esse palco” destaca João Vieira. 


Além da participação no reality, o Chefe dá continuidade em seus projetos no Espírito Santo, preparando para assumir a cozinha do novo Empório 85, na Praia da Costa, em Vila Velha. O restaurante promete um cardápio inspirado na culinária do Velho Mundo, com referências da Itália, França, Espanha e Portugal.

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