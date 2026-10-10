José de Abreu cobra artistas por silêncio político e cita Selton Mello e Giovanna Antonelli

O ator José de Abreu utilizou as redes sociais na última sexta-feira (9) para cobrar colegas do meio artístico sobre um posicionamento público em relação ao cenário político brasileiro e ao que classificou como um avanço do fascismo no país.
Na gravação, o ator da Globo mencionou nominalmente nomes com quem mantém vínculos profissionais e pessoais, como Selton Mello, Danton Mello, Giovanna Antonelli e Carolina Dieckmann.
"Estou perplexo com alguns colegas que estão relutando em nos ajudar a vencer o fascismo", afirmou o ator no vídeo.
"Não é possível que uma pessoa como Selton Mello, que faz um filme a respeito da ditadura como o 'Ainda Estou Aqui', não tenha se posicionado. Giovanna Antonelli, cadê? Carolina Dieckmann, cadê esse pessoal? Danton?"
A manifestação ocorre em meio à disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), colocando novamente em evidência o papel de artistas e figuras públicas nas discussões eleitorais.
No entanto, Abreu pontuou que a cobrança não se restringe a partidos ou eleições específicas, mas sim à defesa democrática contra o autoritarismo.
"Pelo amor de Deus, venham embora, não precisa falar de eleição, Lula e PT, falem sobre o que vocês acham do fascismo que está querendo tomar conta do país", declarou.
O ator também citou manifestações públicas de figuras como a influenciadora Ana Paula Renault e a cantora Anitta, apontando que o engajamento em pautas institucionais e de defesa de órgãos culturais deveria ser mais amplo entre as celebridades.