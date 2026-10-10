Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sem álcool

Arlindinho mostra transformação física; veja antes e depois

Segundo ele, o resultado é fruto de meses de dedicação e de uma luta contra o consumo de álcool
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 12:03

Arlindinho
Arlindinho publicou um registro para mostrar a transformação no corpo Reprodução @Arlindinhooficial
O cantor Arlindinho, de 34 anos, publicou um registro para mostrar a transformação no corpo. Segundo ele, o resultado é fruto de meses de dedicação e de uma luta contra o consumo de álcool.

“Seis meses separam as duas fotos. Quando o doutor conversou comigo sobre mudanças, nem eu mesmo acreditava que conseguiria chegar até aqui. São 90 dias lutando contra o álcool e a favor do meu equilíbrio mental e físico. Entendi que todos os dias em que acordo são uma nova chance de escrever uma nova história. Não é fácil, mas lutar é a minha maior virtude. Saúde, meu povo”, escreveu.

Arlindinho não revelou quantos quilos perdeu no processo. O cantor também não comentou suas mudanças de hábitos alimentares nem sua rotina de exercícios físicos.

Nos comentários, Flora Cruz, irmã de Arlindinho, comemorou a vitória. "É isso! Vamos em busca de saúde. Te amo", disse.

Veja Também 

Xuxa alfineta Alexandre Borges após participação do ator no júri do Dança dos Famosos

Xuxa alfineta Alexandre Borges por nota para Junno Andrade no Dança dos Famosos

Festa de aniversário de três anos da Mavie

Mavie ganha festa de 3 anos com famosos, palco e até atrações de K-pop

Caian Zattar fez "Malhação"

Mesmo na TV e filho de famosos, ator de ‘Malhação’ trabalha em loja "para não passar fome"

Veja Também 

Veja Também 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O projeto tem investimento estimado em R$ 32 milhões e prevê ampliar e modernizar o sistema de abastecimento do município.
São Mateus abre licitação de R$ 32 milhões para nova captação de água
Desacelerar, explorar os sentidos e investir na conexão podem transformar a intimidade.
O fim da pressa: como as preliminares podem transformar a vida íntima do casal
Imagem de destaque
Dia das Crianças: 8 receitas fáceis para preparar na air fryer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados