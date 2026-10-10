Arlindinho mostra transformação física; veja antes e depois

O cantor Arlindinho, de 34 anos, publicou um registro para mostrar a transformação no corpo. Segundo ele, o resultado é fruto de meses de dedicação e de uma luta contra o consumo de álcool.





“Seis meses separam as duas fotos. Quando o doutor conversou comigo sobre mudanças, nem eu mesmo acreditava que conseguiria chegar até aqui. São 90 dias lutando contra o álcool e a favor do meu equilíbrio mental e físico. Entendi que todos os dias em que acordo são uma nova chance de escrever uma nova história. Não é fácil, mas lutar é a minha maior virtude. Saúde, meu povo”, escreveu.



Arlindinho não revelou quantos quilos perdeu no processo. O cantor também não comentou suas mudanças de hábitos alimentares nem sua rotina de exercícios físicos.



