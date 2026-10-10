Paolla Oliveira posta álbum de fotos com alfinetada para haters

A atriz Paolla Oliveira, 44, compartilhou um novo álbum de fotos de suas últimas semanas por meio de seu perfil no Instagram. Nos registros fotos em estúdios de gravações, momentos de lazer e até de mergulhos na praia. Além de reunir cliques em diversas atividades, a artista também aproveitou a oportunidade para alfinetar seus haters.





A artista também aproveitou o momento para alfinetar seus críticos diários. Numa das fotos do carrossel, ela compartilhou uma montagem em que se compara com os haters. Enquanto a representação de Paolla surge com uma roupa brilhante e alta, o lado oposto aparece menor, com roupas menos adornadas e com o cabelo desarrumado.

