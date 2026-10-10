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Diversos registros

Paolla Oliveira posta álbum de fotos com alfinetada para haters

Além de reunir cliques em diversas atividades, a artista também aproveitou a oportunidade para alfinetar seus haters
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 10:25

Paolla Oliveira
Paolla Oliveira compartilou álbum de fotos no Instagram Reprodução @Paolla Oliveira
A atriz Paolla Oliveira, 44, compartilhou um novo álbum de fotos de suas últimas semanas por meio de seu perfil no Instagram. Nos registros fotos em estúdios de gravações, momentos de lazer e até de mergulhos na praia. Além de reunir cliques em diversas atividades, a artista também aproveitou a oportunidade para alfinetar seus haters.

A artista também aproveitou o momento para alfinetar seus críticos diários. Numa das fotos do carrossel, ela compartilhou uma montagem em que se compara com os haters. Enquanto a representação de Paolla surge com uma roupa brilhante e alta, o lado oposto aparece menor, com roupas menos adornadas e com o cabelo desarrumado.

Após um ano fora dos desfiles carnavalescos, Paolla confirmou no final de setembro que retornaria ao evento anual como rainha de bateria da escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense no Carnaval de 2027.

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