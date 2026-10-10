De chá de rã ao Carnaval: as curiosidades de Miguel Falabella, que faz 70 anos





Outra faceta menos conhecida é a ligação com o Carnaval carioca. Falabella não se limitou a desfilar: foi carnavalesco e dirigente do Império da Tijuca nos anos 1990. Em 1995, assinou o enredo "No Sassarico da Colombo", que levou a escola ao vice-campeonato do Grupo de Acesso A. Anos depois, sua própria trajetória artística seria celebrada na avenida pela Unidos da Tijuca, que o homenageou no desfile de 2018.