De chá de rã ao Carnaval: as curiosidades de Miguel Falabella, que faz 70 anos

Miguel Falabella completa 70 anos neste sábado (10), com uma trajetória que atravessa televisão, teatro, cinema e o Carnaval. Ator, diretor, dramaturgo e roteirista, ele construiu personagens populares como Caco Antibes, de "Sai de Baixo", mas sua história guarda episódios que vão muito além da carreira artística.
Nascido no Rio de Janeiro, Falabella foi criado na Ilha do Governador, bairro da zona norte pelo qual mantém uma relação afetiva. Em 2019, ao rever imagens da infância, se emocionou ao recordar a região e descreveu o lugar de outros tempos como um paraíso, com o mar tão transparente que era possível enxergar o fundo.
Outra faceta menos conhecida é a ligação com o Carnaval carioca. Falabella não se limitou a desfilar: foi carnavalesco e dirigente do Império da Tijuca nos anos 1990. Em 1995, assinou o enredo "No Sassarico da Colombo", que levou a escola ao vice-campeonato do Grupo de Acesso A. Anos depois, sua própria trajetória artística seria celebrada na avenida pela Unidos da Tijuca, que o homenageou no desfile de 2018.
Na televisão, o sucesso de Caco Antibes ajudou a consolidar seu nome entre os grandes humoristas brasileiros. O personagem ficou conhecido pelas frases provocadoras e pelo desprezo declarado aos pobres, mas parte das tiradas mais famosas surgiu em meio à liberdade de improvisação do elenco.
Falabella também passou 15 anos à frente do programa Vídeo Show, experiência que o aproximou do público de outra maneira, longe dos tipos que costumava interpretar.
A vida pessoal, por sua vez, sempre foi mantida longe da exposição. Neste ano, ao falar sobre o assunto no programa Roda Viva (TV Cultura), o artista explicou que evitou transformar a sexualidade em tema central de sua imagem pública, em um período em que o preconceito poderia prejudicar sua trajetória.
Na mesma conversa, comentou a decisão de preservar da fama os filhos, Theo e Cassiano, e revelou novo namorado e que já é avô.
Entre histórias familiares, escolhas pessoais e bastidores, há também outras passagens inusitadas. Como uma rotina matinal que envolve caldo de rã, hábito que ele diz manter desde a juventude. Confira essas e outras curiosidades na galeria acima.