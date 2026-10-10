Leticia Isnard inicia transformação para papel em 'Avenida Brasil 2'

A atriz Letícia Isnard, 51, compartilhou nas redes sociais que já começou a se preparar para reprisar Ivana em "Avenida Brasil 2" (Globo), que estreia em 25 de janeiro de 2027.
Na novela de João Emanuel Carneiro ela vai interpretar novamente Ivana, irmã de Tufão (Murilo Benício) que foi enganada e traída pelo marido Max (Marcello Novaes) cúmplice e amante de Carminha (Adriana Esteves).
Na foto compartilhada na rede social, a atriz disse que está contando os dias para o início das gravações. Ela publicou um registro retocando as mechas loiras. Na legenda, a artista fez referência ao apelido da personagem e escreveu: "Bebezão está chegando!".
A personagem também ficou conhecida como "bebezão" por ser o apelido pelo qual Max chamava a esposa. Eles protagonizaram cenas melosas e cômicas de casal falando com voz infantil um para o outro.