Netinho, ícone do axé e dono do hit “Milla”, morre aos 60 anos

O cantor Netinho, um dos nomes marcantes do axé music, morreu na manhã desta terça-feira (13), aos 60 anos, em Salvador, na Bahia. Ernesto de Souza Andrade Júnior, conhecido artisticamente como Netinho, enfrentava um linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O artista estava internado após a doença voltar em 2026.





Dono de sucessos como “Milla” e “Beijo na Boca”, Netinho conquistou o público brasileiro nos anos 1990 e se tornou um dos rostos conhecidos do Carnaval baiano. Com uma carreira que atravessou décadas, o cantor ajudou a levar o axé music para diferentes regiões do Brasil e também para o exterior.