Virginia e Vini Jr. deixam de se seguir e apagam fotos após término

Influenciadora e jogador anunciaram o fim do namoro no último fim de semana, quatro meses após reconciliação; motivo da separação não foi divulgado
Virginia Fonseca, de 27 anos, e Vini Jr., de 26, deixaram de se seguir nas redes sociais nesta terça-feira (13), poucos dias após anunciarem o fim do relacionamento. Além do unfollow, os dois apagaram as fotos em que apareciam juntos no Instagram.
A influenciadora também retirou imagens do jogador que estavam publicadas em meio a carrosséis de fotos. O motivo da separação não foi divulgado.
Após o término, Virginia viajou para Miami, nos Estados Unidos, para encontrar o ex-marido, o cantor Zé Felipe, de 28 anos, que está no país para trabalhar em novos projetos musicais. A influenciadora levou os filhos do ex-casal para passar um período com o pai. Os dois foram vistos juntos em uma praia da cidade, acompanhados das crianças e de amigos.
Na noite de segunda-feira (12), Virginia e Zé Felipe retornaram a São Paulo, onde também estão hospedados juntos.
A separação de Virginia e Vini Jr. foi confirmada pela assessoria da influenciadora no último fim de semana. Os dois assumiram o relacionamento em 2025 e passaram por uma crise que levou ao primeiro término, em maio de 2026. Após a reconciliação, o casal voltou a aparecer junto publicamente.
Em comunicado, a equipe de Virginia afirmou que a decisão foi tomada sem brigas ou conflitos. “Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal”, informou a assessoria.
Os rumores sobre o novo rompimento começaram a circular no sábado (10). Informações divulgadas pelo jornalista Léo Dias e pelo perfil Daily do Garotinho apontaram um possível desentendimento entre os dois na sexta-feira (9), em Madri, na Espanha, onde o jogador atua pelo Real Madrid.
A viagem de Virginia para Miami sem a companhia do atleta também alimentou as especulações sobre o fim do relacionamento. Até o momento, nenhum dos dois divulgou publicamente o motivo da separação.