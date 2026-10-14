Virginia e Vini Jr. deixam de se seguir e apagam fotos após término

Influenciadora e jogador anunciaram o fim do namoro no último fim de semana, quatro meses após reconciliação; motivo da separação não foi divulgado





Virginia Fonseca, de 27 anos, e Vini Jr., de 26, deixaram de se seguir nas redes sociais nesta terça-feira (13), poucos dias após anunciarem o fim do relacionamento. Além do unfollow, os dois apagaram as fotos em que apareciam juntos no Instagram.





A influenciadora também retirou imagens do jogador que estavam publicadas em meio a carrosséis de fotos. O motivo da separação não foi divulgado.





Após o término, Virginia viajou para Miami, nos Estados Unidos, para encontrar o ex-marido, o cantor Zé Felipe, de 28 anos, que está no país para trabalhar em novos projetos musicais. A influenciadora levou os filhos do ex-casal para passar um período com o pai. Os dois foram vistos juntos em uma praia da cidade, acompanhados das crianças e de amigos.





Na noite de segunda-feira (12), Virginia e Zé Felipe retornaram a São Paulo, onde também estão hospedados juntos.