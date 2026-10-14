Filho de Hebe Camargo se revolta com invasões a mansão: 'Não era dela'

Ainda em vida, Lélio doou a propriedade aos filhos, Lélio Ravagnani Filho e Leila Ione Ravagnani. Após a morte do empresário, em 2000, Hebe e Marcello deixaram a residência e não voltaram a morar no local. A propriedade permaneceu com a família Ravagnani, mas acabou abandonada em meio a disputas entre os herdeiros.