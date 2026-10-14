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Filho de Hebe Camargo se revolta com invasões a mansão: 'Não era dela'

Marcello Camargo afirma que imóvel abandonado no Morumbi pertencia a Lélio Ravagnani, segundo marido da apresentadora, e critica influenciadores que entram no local para produzir conteúdo
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 16:24

Mansão onde Hebe Camargo morou está abandonada, mas imóvel não pertencia à apresentadora
Mansão onde Hebe Camargo morou está abandonada, mas imóvel não pertencia à apresentadora Reprodução/@SBT via YouTube/@marcellocamargo.hebe

Marcello Camargo, filho de Hebe Camargo, voltou a se manifestar sobre a mansão abandonada no Morumbi, na zona sul de São Paulo, onde a apresentadora viveu durante 21 anos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele criticou as frequentes invasões ao imóvel por influenciadores interessados em explorar a curiosidade que a propriedade desperta. Ele também esclareceu que a casa não pertencia à mãe, mas a Lélio Ravagnani, segundo marido dela.

"Gente, vocês não devem aguentar mais eu falando desse assunto, né? Agora imagina eu, tendo que voltar aqui falar de novo disso que não para de ter gente postando coisa daquela casa que está em ruínas", afirmou Marcello.

Ele também condenou a entrada de pessoas no imóvel sem autorização. "E as pessoas invadem a casa! Isso é invasão de propriedade", reclamou.

Mansão foi colocada em leilão

Construída na década de 1970 por Lélio, a mansão ocupa um terreno de 2,2 mil metros quadrados, com 962 metros quadrados de área construída. O imóvel foi projetado para abrigar o empresário e Hebe, mas nunca pertenceu à apresentadora.

Ainda em vida, Lélio doou a propriedade aos filhos, Lélio Ravagnani Filho e Leila Ione Ravagnani. Após a morte do empresário, em 2000, Hebe e Marcello deixaram a residência e não voltaram a morar no local. A propriedade permaneceu com a família Ravagnani, mas acabou abandonada em meio a disputas entre os herdeiros.

Em 2025, a venda da mansão foi determinada em leilão judicial, em meio a uma disputa relacionada a dívidas da família Ravagnani. O edital descrevia ambientes como salas amplas, suítes, sauna, piscina e adega. O lance mínimo era de R$ 4,1 milhões, mas o imóvel não recebeu ofertas. A ordem de leilão, porém, foi suspensa após contestação apresentada por Lélio Ravagnani Filho.

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