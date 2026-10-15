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Dudu Camargo tem R$ 56 mil penhorados por dívida de IPVA de Mercedes e BMW

OUTRO LADO: Defesa diz que valor foi usado para quitar o débito e que excedente foi desbloqueado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 09:49

Dudu Camargo Reprodução Record TV
A Justiça de São Paulo penhorou R$ 56,2 mil das contas bancárias de Dudu Camargo, 28. A decisão foi tomada pela juíza Ana Maria Brugin, da Vara de Execuções Fiscais Estaduais, em uma ação na qual o governo paulista cobra do apresentador uma dívida de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).
Segundo o processo, o apresentador do Balanço Geral Manhã não pagou o IPVA de um Mercedes-Benz GLA 2017 nos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025. Ele também não arcou com o mesmo imposto de um BMW Z4 2009 nos anos de 2023, 2024 e 2025. A dívida era de R$ 51,1 mil em cálculo feito em setembro de 2025.
Camargo, que assumiu o telejornal da Record em maio deste ano, foi campeão de A Fazenda 17, exibido pela mesma emissora em 2025, recebendo um prêmio de R$ 2 milhões. Ele não apresentou defesa no processo.
Procurado pela reportagem, o advogado Iago Tavares, que o representa, disse que a citação judicial foi feita em 20 de setembro do ano passado em nome de outra pessoa. À época, Camargo estava confinado no reality show.
"Seguindo o curso natural do processo, a juíza determinou que pegasse dinheiro da conta do nosso cliente para quitar o débito", afirmou. "Com isso, toda a dívida foi paga. Inclusive, foi bloqueado valor até maior, e a juíza determinou que se desbloqueasse a parte excedente."
O advogado disse que, com a conversão do bloqueio em penhora, o valor obtido está à disposição para ser levantado pelo Estado. "O débito, portanto, foi pago", afirmou.

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