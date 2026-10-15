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Internacional

Harry e Meghan fazem primeira aparição pública juntos no Reino Unido após retorno

De volta à Inglaterra após seis anos nos Estados Unidos, duques de Sussex retomam atividades beneficentes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 10:57

Meghan e Harry durante encontro com organização no Reino Unido
Meghan e Harry durante encontro com organização no Reino Unido Hannah McKay/Reuters
O príncipe Harry e Meghan Markle fizeram nesta quinta-feira (15) sua primeira aparição pública conjunta no Reino Unido desde que voltaram a morar no país. O casal foi recebido por admiradores na chegada ao Community Recording Studio (CRS), organização de Nottingham que desenvolve atividades artísticas, esportivas e educacionais para jovens.
Segundo a agência Associated Press, os dois pararam para cumprimentar as pessoas que aguardavam no local, abraçaram admiradores e posaram para selfies.
A visita faz parte de uma agenda que inclui três organizações sociais da cidade, no centro da Inglaterra. Além do CRS, Harry e Meghan têm compromissos previstos com a Himmah, que atua no combate à pobreza e à insegurança alimentar, e a Epic Partners, instituição que oferece atividades esportivas, educacionais e de orientação a jovens em situação de vulnerabilidade.
A escolha de Nottingham também tem um significado para o casal: foi na cidade que os dois fizeram sua primeira aparição pública conjunta após anunciarem o noivado, em 2017.
A presença dos duques ocorre em um momento de mudanças na vida da família. Harry e Meghan deixaram os Estados Unidos e se estabeleceram novamente na Inglaterra em agosto, acompanhados dos filhos, Archie, 7, e Lilibet, 5. A mudança aconteceu mais de seis anos depois de o casal abandonar as funções oficiais na realeza britânica e se mudar para a Califórnia. Apesar do retorno, os dois não reassumiram compromissos em nome da Coroa.
A relação com a família real se deteriorou depois da saída, em 2020. Harry e Meghan relataram problemas com a cobertura da imprensa britânica e com integrantes da instituição, além de levantarem acusações de racismo e de falta de apoio à saúde mental da duquesa.
Desde então, o príncipe fez viagens ao Reino Unido em diferentes ocasiões, entre elas o funeral da avó, a rainha Elizabeth 2ª, em setembro de 2022, e a coroação do pai, rei Charles 3º, em maio de 2023. A visita desta quinta marca o retorno conjunto dos dois a compromissos públicos no país.

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