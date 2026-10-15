Juliette questiona ligação de Flávio Bolsonaro com bispo que atacou Nossa Senhora Aparecida

A cantora e ex-BBB Juliette Freire apresenta um vídeo que questiona declarações do bispo evangélico JB Carvalho contra a devoção à santa e chama a atenção para a ligação do religioso com o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República.

Intitulada "A Guerra à Santa", a iniciativa foi divulgada pelo projeto Revelando nas plataformas digitais. No episódio apresentado por Juliette, as falas atribuídas ao bispo são usadas para discutir intolerância religiosa.

O conteúdo começa com uma pergunta sobre o motivo de Nossa Senhora Aparecida despertar hostilidade entre pessoas que buscam ocupar posições de poder. "Por que uma Santa desperta tanto ódio em quem quer mandar no país?", questiona a publicação.

Em seguida, o vídeo ressalta a importância da imagem para os católicos brasileiros e a reconhece como símbolo da devoção mariana. "Pra muita gente, Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil, a mãe de Jesus", diz o material.

O vídeo também menciona a relação de Flávio Bolsonaro com JB Carvalho. Segundo o conteúdo, o senador escolheu ser batizado na igreja liderada pelo bispo, apontado como autor de declarações contrárias à veneração de Nossa Senhora Aparecida.

BISPO CRITICOU DEVOÇÃO À SANTA

Um dos principais alvos da iniciativa são manifestações de JB Carvalho nas quais ele teria chamado Nossa Senhora Aparecida de "braço direito de Satanás" e defendido que a santa deixasse de ser reconhecida como padroeira nacional.

O vídeo apresentado por Juliette recupera essas declarações e questiona a influência de discursos religiosos na vida pública e a aproximação entre líderes de igrejas e representantes políticos. O material também coloca em discussão os limites entre a liberdade de crença e manifestações que podem ser interpretadas como ofensivas à fé de outras pessoas.

Ao abordar a escolha de Flávio Bolsonaro pela igreja de Carvalho para realizar seu batismo, a campanha pergunta por que o senador se aproximou de um religioso que, segundo a iniciativa, fez declarações hostis à devoção católica.