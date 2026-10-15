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Juliette questiona ligação de Flávio Bolsonaro com bispo que atacou Nossa Senhora Aparecida

Em vídeo nas redes sociais, cantora comenta declarações de JB Carvalho, que chamou a santa de 'braço direito de Satanás'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 11:03

A cantora Juliette (esquerda) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que disputa a Presidência da República com Lula, levando um exemplar do livro 'Metanoia: A Chave Está em Sua Mente', de JB Carvalho (direita)
A cantora Juliette (esquerda) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que disputa a Presidência da República com Lula, levando um exemplar do livro 'Metanoia: A Chave Está em Sua Mente', de JB Carvalho (direita) Reprodução Instagram Juliette / FolhaPress
A cantora e ex-BBB Juliette Freire apresenta um vídeo que questiona declarações do bispo evangélico JB Carvalho contra a devoção à santa e chama a atenção para a ligação do religioso com o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República.
Intitulada "A Guerra à Santa", a iniciativa foi divulgada pelo projeto Revelando nas plataformas digitais. No episódio apresentado por Juliette, as falas atribuídas ao bispo são usadas para discutir intolerância religiosa.
O conteúdo começa com uma pergunta sobre o motivo de Nossa Senhora Aparecida despertar hostilidade entre pessoas que buscam ocupar posições de poder. "Por que uma Santa desperta tanto ódio em quem quer mandar no país?", questiona a publicação.
Em seguida, o vídeo ressalta a importância da imagem para os católicos brasileiros e a reconhece como símbolo da devoção mariana. "Pra muita gente, Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil, a mãe de Jesus", diz o material.
O vídeo também menciona a relação de Flávio Bolsonaro com JB Carvalho. Segundo o conteúdo, o senador escolheu ser batizado na igreja liderada pelo bispo, apontado como autor de declarações contrárias à veneração de Nossa Senhora Aparecida.
BISPO CRITICOU DEVOÇÃO À SANTA
Um dos principais alvos da iniciativa são manifestações de JB Carvalho nas quais ele teria chamado Nossa Senhora Aparecida de "braço direito de Satanás" e defendido que a santa deixasse de ser reconhecida como padroeira nacional.
O vídeo apresentado por Juliette recupera essas declarações e questiona a influência de discursos religiosos na vida pública e a aproximação entre líderes de igrejas e representantes políticos. O material também coloca em discussão os limites entre a liberdade de crença e manifestações que podem ser interpretadas como ofensivas à fé de outras pessoas.
Ao abordar a escolha de Flávio Bolsonaro pela igreja de Carvalho para realizar seu batismo, a campanha pergunta por que o senador se aproximou de um religioso que, segundo a iniciativa, fez declarações hostis à devoção católica.
"Entre tantos pastores, por que se cercar de quem espalha o ódio contra a fé das pessoas?", questiona a cantora.

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