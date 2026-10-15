“Saudade da moqueca capixaba”: Claudia Leitte fala sobre carreira e show no ES

Além do show, Claudia Leitte destaca o álbum “Especiarias", que reúne músicas inéditas e, segundo ela, representa uma fase mais madura de sua carreira. Entre as faixas, a cantora recomenda “Se Um Dia Chorei”.





A artista descreve o trabalho como um projeto que reúne diferentes influências musicais. “É um álbum riquíssimo, cheio de especiarias, são muitos temperos, muita interferência de todos os ritmos que abraçam a música baiana”, afirma.





Claudia também relembra o projeto “Intemporal”, que a levou de volta às memórias da infância. Segundo ela, a experiência trouxe novos desafios, como incluir no repertório músicas de artistas internacionais que ouvia quando era criança, mesmo sem saber falar inglês na época.





“Ele me fez visitar a minha infância. E eu achei muito legal o que ele se tornou quando foi para a estrada. Eu comecei a ouvir pessoas contando histórias e essas histórias me levaram para músicas diferentes”, conta.





Sobre "Especiarias", a cantora afirma que o trabalho possui um lado pessoal, com canções que expressam sentimentos e sua relação com o palco.





“É muito maduro. Ele é de músicas inéditas, que falam muito do que eu sinto, de como eu vejo o palco, que às vezes é muito complicado colocar isso em palavras. E a música facilita essa coisa toda minha. Então, é meio que tô confessando alguns sentimentos ali naquele álbum”, conclui.