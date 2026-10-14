Lollapalooza 2027 divulga shows por dia; veja

O Lollapalooza Brasil 2027 divulgou, nesta quarta-feira, 14, a programação dividida por dia. O festival será realizado em 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com mais de 70 atrações nacionais e internacionais.
A sexta-feira, 19 de março, terá apresentações de Travis Scott, David Guetta e Sombr. No sábado, 20, sobem ao palco The Killers, Queens of the Stone Age e Mochakk. Já o domingo, 21, contará com Charli XCX, The Prodigy, Fontaines D.C. e The Neighbourhood.
Com a divulgação do line-up diário, também começaram as vendas do Lolla Day, ingresso que permite escolher uma das três datas. O Lolla Pass, válido para os três dias, continua disponível.
A primeira data do festival reúne rap, pop, rock, soul e música eletrônica. Travis Scott e David Guetta estão entre os destaques internacionais, ao lado de artistas como Sombr, Lola Young e Leon Bridges. A programação também inclui bandas de rock e representantes da música alternativa brasileira.
O segundo dia aproxima diferentes gerações do rock, com The Killers, Queens of the Stone Age e Geese. A programação também reúne artistas do pop, nomes brasileiros e atrações da música eletrônica, como Mochakk, Four Tet e Sammy Virji.
Artistas confirmados para sábado, 20 de março:
O encerramento do festival terá Charli XCX, The Prodigy, Fontaines D.C. e The Neighbourhood. O domingo também reúne artistas do pop internacional, do rock alternativo e da música eletrônica, além de diferentes representantes da cena brasileira.