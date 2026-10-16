“Contando os dias para viver esse momento com vocês”, diz Luan Santana antes de show no ES

Quem cresceu cantando “Meteoro da Paixão”, se emocionou com “Te Vivo” ou já sofreu ao som de “Garotas Não Merecem Chorar” tem um encontro marcado com a própria memória afetiva neste sábado (17). Luan Santana desembarca em Cariacica com a turnê “Registro Histórico”, um espetáculo que revisita os principais momentos de seus 19 anos de carreira e promete transformar o Estádio Kleber Andrade em um grande coro de fãs.
Em entrevista exclusiva para HZ, o cantor falou sobre a emoção de reencontrar músicas que atravessaram gerações, a relação com o público capixaba e as transformações vividas desde o lançamento de “Meteoro”, em 2009. Para ele, apesar de toda a experiência acumulada ao longo dos anos, a essência do menino que conquistou o Brasil continua presente.
“O menino que cantava ‘Meteoro’ continua aqui dentro, com o mesmo brilho nos olhos e a mesma vontade de fazer música, mas hoje carrego muito mais histórias, experiências e aprendizados”, afirma Luan.
A proposta de “Registro Histórico” é celebrar essa trajetória compartilhada com os fãs. Inspirado no projeto audiovisual de mesmo nome, o espetáculo reúne mais de 40 músicas e percorre diferentes fases da carreira do artista, combinando nostalgia, emoção e uma produção de grande porte.
É um show pensado para despertar lembranças, emocionar e fazer o público cantar comigo músicas que marcaram momentos importantes da vida de tanta gente
Luan Santana
Segundo ele, a ideia é proporcionar uma experiência que vá além de uma simples apresentação musical. “Quero que cada pessoa saia de lá com a sensação de ter vivido algo único.”
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Se existe uma música que representa o início dessa história, é “Meteoro da Paixão”. Lançada quando Luan ainda era muito jovem, a canção completa 17 anos em 2026 e permanece como um dos maiores símbolos de sua trajetória.
O cantor reconhece que o sucesso da música mudou sua vida e abriu as portas para uma carreira que, quase duas décadas depois, continua mobilizando multidões. O que mais o emociona, porém, é perceber que a canção ultrapassou o público que a conheceu no lançamento.
“É muito louco pensar que uma música que gravei tão jovem continua atravessando gerações, chegando a pessoas que nem eram nascidas quando ela surgiu”, conta.
Para Luan, ouvir milhares de pessoas cantando juntas o hit é uma experiência que continua especial, mesmo depois de tantos anos. “‘Meteoro’ não é só o começo da minha história; é uma parte viva dela, que vou carregar para sempre”, destaca.
É uma viagem no tempo, mas com o Luan de hoje, com tudo o que vivi e aprendi até aqui
O Espírito Santo também faz parte dessa história. Depois de diversas apresentações no estado, Luan diz guardar lembranças especiais dos encontros com os fãs capixabas e destaca a recepção calorosa do público.
“Tenho um carinho enorme pelo Espírito Santo! Sempre que volto, encontro um público que canta com o coração, que conhece minhas músicas e que me recebe com muito amor”, afirma.
Para o cantor, apresentar “Registro Histórico” no estado torna o reencontro ainda mais significativo, já que o espetáculo revisita quase duas décadas de carreira ao lado de pessoas que também participaram dessa caminhada.
“Estou contando os dias para viver essa noite com vocês!”, declara.
Mesmo com uma trajetória marcada por grandes sucessos, Luan garante que ainda tem muitos planos. Entre os desejos estão levar sua música a novos lugares, conhecer outras culturas, realizar parcerias e desenvolver projetos que desafiem sua criatividade.
Ao olhar para trás, ele reconhece que o sucesso de “Meteoro” foi um divisor de águas, mas ressalta que os momentos de reinvenção também foram fundamentais para seu crescimento artístico.
“Entendi que crescer não significa deixar para trás quem você foi, mas usar tudo o que viveu para se tornar alguém ainda melhor”, diz. É esse encontro entre passado e presente que o público poderá conferir neste sábado.
Além do repertório recheado de sucessos, a turnê aposta em tecnologia e recursos visuais para transformar a retrospectiva musical em uma experiência imersiva. No Kleber Andrade, o público encontrará painéis de LED, cenografia tecnológica e uma passarela em formato de “S”, que avança em direção à plateia e aproxima o artista dos fãs.
A estrutura foi pensada especialmente para o projeto, que reúne diferentes fases da carreira em um único espetáculo. A combinação entre os recursos de palco e as músicas conhecidas promete criar momentos de nostalgia, mas também apresentar a trajetória do cantor sob uma nova perspectiva.