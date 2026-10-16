“Contando os dias para viver esse momento com vocês”, diz Luan Santana antes de show no ES

Quem cresceu cantando “Meteoro da Paixão”, se emocionou com “Te Vivo” ou já sofreu ao som de “Garotas Não Merecem Chorar” tem um encontro marcado com a própria memória afetiva neste sábado (17). Luan Santana desembarca em Cariacica com a turnê “Registro Histórico”, um espetáculo que revisita os principais momentos de seus 19 anos de carreira e promete transformar o Estádio Kleber Andrade em um grande coro de fãs.





Em entrevista exclusiva para HZ, o cantor falou sobre a emoção de reencontrar músicas que atravessaram gerações, a relação com o público capixaba e as transformações vividas desde o lançamento de “Meteoro”, em 2009. Para ele, apesar de toda a experiência acumulada ao longo dos anos, a essência do menino que conquistou o Brasil continua presente.





“O menino que cantava ‘Meteoro’ continua aqui dentro, com o mesmo brilho nos olhos e a mesma vontade de fazer música, mas hoje carrego muito mais histórias, experiências e aprendizados”, afirma Luan.





A proposta de “Registro Histórico” é celebrar essa trajetória compartilhada com os fãs. Inspirado no projeto audiovisual de mesmo nome, o espetáculo reúne mais de 40 músicas e percorre diferentes fases da carreira do artista, combinando nostalgia, emoção e uma produção de grande porte.