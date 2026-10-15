Serra terá noite de pagode gospel e louvor com entrada gratuita

Louvor ao som de pagode gospel e música ao vivo estão na programação deste sábado (17) no Shopping Montserrat, na Serra. A partir das 18h, o centro comercial recebe mais uma edição da Varandinha Gospel, com apresentações gratuitas do Grupo Reviva e de Marone Falasha e Banda.





Conhecido por misturar mensagens de fé com a sonoridade do pagode, o Grupo Reviva leva ao palco um repertório que aproxima a música gospel de ritmos populares brasileiros. Já Marone Falasha e Banda completam a programação com mais apresentações voltadas ao louvor e à celebração.





A proposta é reunir famílias e amigos em uma noite de música e confraternização, em um ambiente descontraído e com entrada gratuita.