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Varandinha Gospel

Serra terá noite de pagode gospel e louvor com entrada gratuita

Apresentações com o Grupo Reviva e de Marone Falasha e Banda neste sábado (17)
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 18:09

Varandinha Gospel
Varandinha Gospel Leonardo Dil / @oleodil

Louvor ao som de pagode gospel e música ao vivo estão na programação deste sábado (17) no Shopping Montserrat, na Serra. A partir das 18h, o centro comercial recebe mais uma edição da Varandinha Gospel, com apresentações gratuitas do Grupo Reviva e de Marone Falasha e Banda.


Conhecido por misturar mensagens de fé com a sonoridade do pagode, o Grupo Reviva leva ao palco um repertório que aproxima a música gospel de ritmos populares brasileiros. Já Marone Falasha e Banda completam a programação com mais apresentações voltadas ao louvor e à celebração.


A proposta é reunir famílias e amigos em uma noite de música e confraternização, em um ambiente descontraído e com entrada gratuita.

Serviço

Varandinha Gospel – Shopping Montserrat

Data: sábado (17 de outubro)

Horário: das 18h às 21h

Local: Varanda Montserrat – Piso L3

Atrações: Grupo Reviva e Marone Falasha e Banda

Entrada: gratuita

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