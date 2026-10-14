Rihanna, Anitta e Djavan: artistas que "dormiram demais", e Deus deu essas músicas para outros cantores

Quem nunca estava ouvindo uma música, curtindo o ritmo ou a letra, e, quando foi ver quem cantava, descobriu que não era o artista que imaginava? Às vezes, o som é tão parecido com de outro cantor que fica difícil não pensar: “Nossa, essa música poderia ser dele!”. A brincadeira virou trend nas redes sociais e ganhou um nome curioso: “artistas que dormiram demais e Deus deu essas músicas para outros artistas”.





A expressão faz referência a uma história envolvendo a rivalidade entre dois dos maiores ícones da música pop: Michael Jackson e Prince. Reza a lenda que uma vez Michael estava dormindo e teve uma ideia de música no sono, e depois disso acordou de madrugada para anotar a ideia musical. Isso tudo por medo de que, se continuasse dormindo, Deus daria aquela canção para Prince.





Verdade ou não, o caso combina com a brincadeira de imaginar como seria o universo musical se determinados hits tivessem sido gravados por outros artistas.



