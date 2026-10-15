Agenda HZ: veja o que fazer no ES, de espetáculos teatrais a baladas

Quer saber quais são os destaques desta quinta-feira (15) na Agenda HZ? A programação inclui espetáculos teatrais, festivais e casas de show, incluindo opções gratuitas.
Em Iriri, acontece o 28° Festival Capixaba de Frutos do Mar. O evento inclui aula-show de culinária às 19h, com prato em homenagem ao Dia do Professor, show de Júlio França às 20h e apresentação da Banda Big River às 22h. A entrada é gratuita.
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Para quem está procurando uma balada, a Bolt, em Jardim da Penha, em Vitória, está com o evento “Closy”, que promete entregar muita música pop. A casa de show funciona a partir das 22h, com entrada gratuita até 00h, após esse horário, é necessário R$ 20 em consumação.
Na Casa de Música Sônia Cabral, está sendo realizado o 22° Festival Nacional de Teatro. O evento reúne diversos espetáculos, entre eles estão “As Malas Que Eu Carrego”, “Os Sem Planeta”, ‘A Lagarta Pequenina”, “A Absurda Comédia de Duas Vidas”, exibição do documentário “Xamego e Benjamin de Oliveira - Pioneiro Negros da Palhaçaria no Brasil” e a oficina “Figurino Circense”.