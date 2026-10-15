Agenda HZ: veja o que fazer no ES, de espetáculos teatrais a baladas

Quer saber quais são os destaques desta quinta-feira (15) na Agenda HZ? A programação inclui espetáculos teatrais, festivais e casas de show, incluindo opções gratuitas.





Em Iriri, acontece o 28° Festival Capixaba de Frutos do Mar. O evento inclui aula-show de culinária às 19h, com prato em homenagem ao Dia do Professor, show de Júlio França às 20h e apresentação da Banda Big River às 22h. A entrada é gratuita.