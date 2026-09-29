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Oportunidade

Quer divulgar seu evento cultural no ES? Veja como cadastrar na Agenda HZ

Ferramenta permite enviar informações sobre shows, festivais, peças, exposições e outras atrações para análise e publicação na programação
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 13:31

Capixabas também podem cadastrar seu evento na Agenda HZ
Capixabas também podem cadastrar seu evento na Agenda HZ A Gazeta

Organizadores e leitores podem sugerir eventos para integrar a programação cultural do Espírito Santo na Agenda HZ. A ferramenta reúne atrações como shows, festivais, peças de teatro, exposições e eventos infantis.


A novidade é a função “Sugerir Evento”, que permite enviar informações sobre uma atração para avaliação da equipe. O cadastro é gratuito e pode ser feito diretamente pelo site da Agenda HZ.

Como cadastrar um evento na Agenda HZ?

Para fazer a sugestão, é necessário ter um login no site. Depois de acessar a Agenda HZ, basta clicar no botão “Sugerir Evento”, localizado no lado direito da tela, e preencher o formulário.


As informações solicitadas são:


  • nome do evento;
  • data de início e término;
  • dias e horários de funcionamento;
  • categoria da atração, como festival, música ao vivo, show, teatro ou exposição;
  • valor do ingresso;
  • endereço completo;
  • breve descrição do evento.


Depois de preencher os dados, é só clicar em “Enviar sugestão”.


O evento não é publicado automaticamente. Após o envio, as informações passam por análise e aprovação antes de aparecer na programação da Agenda HZ.

Clique neste link (ou em "Ver Agenda") para sugerir seu evento

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