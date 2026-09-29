Quer divulgar seu evento cultural no ES? Veja como cadastrar na Agenda HZ

Organizadores e leitores podem sugerir eventos para integrar a programação cultural do Espírito Santo na Agenda HZ. A ferramenta reúne atrações como shows, festivais, peças de teatro, exposições e eventos infantis.





A novidade é a função “Sugerir Evento”, que permite enviar informações sobre uma atração para avaliação da equipe. O cadastro é gratuito e pode ser feito diretamente pelo site da Agenda HZ.