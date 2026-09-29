Quer divulgar seu evento cultural no ES? Veja como cadastrar na Agenda HZ

Organizadores e leitores podem sugerir eventos para integrar a programação cultural do Espírito Santo na Agenda HZ. A ferramenta reúne atrações como shows, festivais, peças de teatro, exposições e eventos infantis.
A novidade é a função “Sugerir Evento”, que permite enviar informações sobre uma atração para avaliação da equipe. O cadastro é gratuito e pode ser feito diretamente pelo site da Agenda HZ.
Para fazer a sugestão, é necessário ter um login no site. Depois de acessar a Agenda HZ, basta clicar no botão “Sugerir Evento”, localizado no lado direito da tela, e preencher o formulário.
As informações solicitadas são:
- nome do evento;
- data de início e término;
- dias e horários de funcionamento;
- categoria da atração, como festival, música ao vivo, show, teatro ou exposição;
- valor do ingresso;
- endereço completo;
- breve descrição do evento.
Depois de preencher os dados, é só clicar em “Enviar sugestão”.
O evento não é publicado automaticamente. Após o envio, as informações passam por análise e aprovação antes de aparecer na programação da Agenda HZ.
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