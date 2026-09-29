J-pop, artes marciais e gastronomia na festa da cultura japonesa em Vila Velha; programação é gratuita

Música, dança, artes marciais, gastronomia e tradições japonesas vão ocupar o Boulevard Shopping Vila Velha em outubro, com a primeira edição do Japan Fest ES. O evento, realizado pela Associação Nikkei de Vitória, acontece nos dias 17 e 18 e reúne atrações do Espírito Santo e de outros estados, além de atividades voltadas à cultura pop japonesa.





No sábado (17), o evento será realizado das 12h às 21h30. No domingo (18), a programação segue das 12h às 20h. Entre as atrações estão artistas e representantes de diferentes manifestações culturais do Espírito Santo e de outros estados.





A programação musical passa por diferentes vertentes da cultura japonesa. Entre os nomes confirmados estão Takeshi Nishimura, cantor de música japonesa que já venceu concursos nacionais e internacionais da categoria, e Kiyo Kaito, instrutora de shamisen e Minyo, o canto folclórico japonês.





Também participam Yoohey Kaito, ligado à tradição do taiko e à fabricação artesanal de tambores japoneses; Sérgio Tanigawa, que apresenta repertório em japonês, português e inglês; e Yoshiaki Shinde, o Shaka, cantor e ator conhecido por apresentações em matsuris, que são festivais tradicionais japoneses, e por um repertório que passa por música japonesa, J-pop, rock e anime songs.