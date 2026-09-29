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Cultura japonesa

J-pop, artes marciais e gastronomia na festa da cultura japonesa em Vila Velha; programação é gratuita

Primeira edição do evento acontece em outubro e terá atrações do Espírito Santo e de outros estados, além de atividades de cultura pop e tradições japonesas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 11:01

Japan Fest ES reúne música, gastronomia e artes marciais em Vila Velha
Japan Fest ES reúne música, gastronomia e artes marciais em Vila Velha Reprodução Instagram @associacaonikkeivitoria

Música, dança, artes marciais, gastronomia e tradições japonesas vão ocupar o Boulevard Shopping Vila Velha em outubro, com a primeira edição do Japan Fest ES. O evento, realizado pela Associação Nikkei de Vitória, acontece nos dias 17 e 18 e reúne atrações do Espírito Santo e de outros estados, além de atividades voltadas à cultura pop japonesa. 


No sábado (17), o evento será realizado das 12h às 21h30. No domingo (18), a programação segue das 12h às 20h. Entre as atrações estão artistas e representantes de diferentes manifestações culturais do Espírito Santo e de outros estados.


A programação musical passa por diferentes vertentes da cultura japonesa. Entre os nomes confirmados estão Takeshi Nishimura, cantor de música japonesa que já venceu concursos nacionais e internacionais da categoria, e Kiyo Kaito, instrutora de shamisen e Minyo, o canto folclórico japonês.


Também participam Yoohey Kaito, ligado à tradição do taiko e à fabricação artesanal de tambores japoneses; Sérgio Tanigawa, que apresenta repertório em japonês, português e inglês; e Yoshiaki Shinde, o Shaka, cantor e ator conhecido por apresentações em matsuris, que são festivais tradicionais japoneses, e por um repertório que passa por música japonesa, J-pop, rock e anime songs.

Taiko e artes marciais

Os tambores japoneses estarão presentes nos dois dias do festival. O Shindō Daiko, grupo fundado em 1994 na Associação Nikkei de Vitória, participa da programação ao lado do Shinwa Eisa Daiko.


As apresentações também terão momentos de Bon Odori, dança tradicional japonesa realizada coletivamente em festivais.


As artes marciais são outro destaque. O público poderá acompanhar demonstrações de Goju-ryu de Okinawa, Judô, Aikido, Kendo e Budō Taijutsu, além de atividades voltadas ao judô infantil.

Gastronomia e cultura pop

A programação também inclui opções de gastronomia japonesa, com pratos como yakisoba, tempurá, karaage, gyoza, onigiri e takoyaki, além de doces. Os alimentos serão vendidos pelos expositores, com opções a partir de R$ 15.


O evento terá ainda espaços dedicados à cultura pop e produtos relacionados ao universo japonês. Entre as atividades está o Stamp Rally, circuito em que os participantes percorrem diferentes áreas do festival para colecionar selos.


No domingo, a cultura pop ganha espaço com um Desfile Cosplay, a partir das 19h, reunindo personagens de animes, mangás, games e outras referências.


A programação também prevê atividades com furoshiki, tecido tradicional japonês usado para embrulhar, transportar e presentear objetos.

Serviço 

Japan Fest ES — 1ª edição

Quando: 17 e 18 de outubro

Sábado: 12h às 21h30

Domingo: 12h às 20h

Onde: Boulevard Shopping Vila Velha — Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha

Realização: Associação Nikkei de Vitória

Ingressos: venda antecipada pelo site Sympla

Ingresso para os dois dias: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)

Crianças de até 8 anos: entrada gratuita

Gastronomia: opções a partir de R$ 15

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