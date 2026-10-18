Obras de artistas capixabas vão integrar exposição no complexo do Louvre, em Paris

Algumas das obras selecionadas para a exposição em terras parisienses são quadros sobre belezas naturais, elementos da flora como frutas e plantas, e até uma pintura do Convento da Penha. Entre os participantes estão crianças que estão começando na arte, mulheres que retomaram antigos sonhos e artistas que desenvolveram suas próprias linguagens em diferentes técnicas.





Um dos participantes é Antônio, de 11 anos, que tem diagnóstico de autismo e TDAH e encontrou na pintura uma forma de expressão no ateliê. Outro é Ari Baches, que teve o primeiro contato com a pintura ainda adolescente por meio do projeto Arte por Toda Parte, criado por Patrícia, e hoje, aos 23 anos, trabalha como professor de pintura em uma escola de artes fundada pela artista.





A exposição também contará com obras de Laura Ceolin, Maria Cipriano Pedroni, Maria Luiza Rigoni, Ana Luísa Bisis, Maria Guilhermina, Rita Salezze, Adriana Durão Pandini, Luiza Roos, Silvia Scaramussa, Tania Fereguette, Bruna Nicchio, Geovania Dadalto Scarpati e Teresinha Rodrigues de Arruda, além de outros convidados.