Obras de artistas capixabas vão integrar exposição no complexo do Louvre, em Paris

Obras de artistas capixabas vão cruzar o oceano para integrar uma exposição em Paris. Idealizada pela artista plástica, educadora e curadora Patrícia Muniz, a mostra “Belezas Capixabas” acontece entre os dias 23 e 25 de outubro, no Carrousel du Louvre, espaço expositivo localizado no complexo do Museu do Louvre, na França.
Natural do Paraná, Patrícia Muniz fundou em 2024, em Linhares, no norte do Espírito Santo, o ateliê que leva seu nome. Ela também criou o Instituto Arte por Toda Parte, iniciativa voltada à democratização do acesso à arte por meio de oficinas de pintura, desenho, cerâmica e outras linguagens. A iniciativa do “Belezas Capixabas” reúne artistas de diferentes gerações e trajetórias, muitos deles ligados ao seu ateliê.
Não estamos levando apenas obras de arte. Estamos levando histórias, famílias, sonhos, a cultura do Espírito Santo e a força criativa do Brasil. Cada artista que estará conosco carrega uma trajetória única, e poder apresentar essas histórias ao mundo é uma grande responsabilidade e, principalmente, uma grande honra
Patricia Muniz Artista plástica, educadora e curadora
Algumas das obras selecionadas para a exposição em terras parisienses são quadros sobre belezas naturais, elementos da flora como frutas e plantas, e até uma pintura do Convento da Penha. Entre os participantes estão crianças que estão começando na arte, mulheres que retomaram antigos sonhos e artistas que desenvolveram suas próprias linguagens em diferentes técnicas.
Um dos participantes é Antônio, de 11 anos, que tem diagnóstico de autismo e TDAH e encontrou na pintura uma forma de expressão no ateliê. Outro é Ari Baches, que teve o primeiro contato com a pintura ainda adolescente por meio do projeto Arte por Toda Parte, criado por Patrícia, e hoje, aos 23 anos, trabalha como professor de pintura em uma escola de artes fundada pela artista.
A exposição também contará com obras de Laura Ceolin, Maria Cipriano Pedroni, Maria Luiza Rigoni, Ana Luísa Bisis, Maria Guilhermina, Rita Salezze, Adriana Durão Pandini, Luiza Roos, Silvia Scaramussa, Tania Fereguette, Bruna Nicchio, Geovania Dadalto Scarpati e Teresinha Rodrigues de Arruda, além de outros convidados.
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