Final de semana no ES terá Luan Santana, Varandinha Gospel e Puterrier; confira programação

Esse final de semana promete! Para quem gosta de uma programação cultural, durante sexta-feira (16) e domingo (18), o Espírito Santo está com uma agenda recheada de atrações, que vão desde exposições, música ao vivo, festas tradicionais, casas de shows e muito mais.
O cantor Luan Santana retorna aos palcos do ES neste sábado (17), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Com hits como “Acordando o Prédio”, “Morena” e “Meteoro da Paixão”, Luan vem com a turnê “Registro Histórico”, que celebra seus anos de carreira. Os ingressos estão disponíveis no site Q2 Ingressos, por valores a partir de R$120, com alguns setores já esgotados.
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Já nesta sexta-feira (16), a Caza Brava vai receber diretamente do Rio de Janeiro, o rapper e cantor Puterrier. Conhecido por hits como “Marolento” e “Eu Vou Investir em Você” com MC Carol, o artista vai se apresentar junto com o DG Brooklyn na Praia do Canto em Vitória, às 23h. Os ingressos custam a partir de R$30, pelo site Guichê Web.
E o louvor ao som de pagode gospel completam a programação deste sábado (17) no Shopping Montserrat, na Serra. A partir das 18h, o centro comercial recebe mais uma edição da Varandinha Gospel, com apresentações gratuitas do Grupo Reviva e de Marone Falasha e Banda. Com entrada gratuita, o Grupo Reviva leva ao palco um repertório que aproxima a música gospel de ritmos populares brasileiros, e o Marone Falasha e Banda apresentam músicas voltadas ao louvor e à celebração.