Final de semana no ES terá Luan Santana, Varandinha Gospel e Puterrier; confira programação

Esse final de semana promete! Para quem gosta de uma programação cultural, durante sexta-feira (16) e domingo (18), o Espírito Santo está com uma agenda recheada de atrações, que vão desde exposições, música ao vivo, festas tradicionais, casas de shows e muito mais.





O cantor Luan Santana retorna aos palcos do ES neste sábado (17), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Com hits como “Acordando o Prédio”, “Morena” e “Meteoro da Paixão”, Luan vem com a turnê “Registro Histórico”, que celebra seus anos de carreira. Os ingressos estão disponíveis no site Q2 Ingressos, por valores a partir de R$120, com alguns setores já esgotados.