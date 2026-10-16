Pinta, Cria, Desenha: oficinas gratuitas de grafite vão colorir os dias de pessoas com deficiência em Viana

Jovens com deficiência vão poder explorar a criatividade e transformar ideias em arte durante oficinas gratuitas de grafite em Viana, na Grande Vitória. As atividades do projeto PCD: Pinta, Cria, Desenha acontecem entre os dias 14 e 16 de outubro, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município.
A iniciativa é voltada a jovens a partir de 16 anos, com prioridade para pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual ou psicossocial e pessoas neurodivergentes, preferencialmente vinculadas a escolas públicas ou instituições da APAE.
Durante as oficinas, os participantes terão contato com técnicas do grafite e poderão desenvolver trabalhos artísticos a partir das próprias ideias. A proposta é incentivar a expressão individual e a criação coletiva, respeitando as possibilidades e necessidades de cada pessoa.
Segundo a diretora-geral da Olhar Comunicação, Luisa Costa, o projeto busca ampliar a participação de pessoas com deficiência na formação artística e na cultura urbana, não apenas como público, mas também como protagonistas da produção cultural.
A acessibilidade faz parte do planejamento das atividades, que contarão com estrutura de circulação acessível, equipe orientada para o acolhimento e recursos de acessibilidade comunicacional de acordo com as necessidades dos participantes.
O projeto é uma realização da Olhar Comunicação e Cultura, com apoio do Funcultura, da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES), do Sistema Nacional de Cultura e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura. A iniciativa foi selecionada pelo Edital nº 07/2025, voltado ao Hip Hop.
PCD: Pinta, Cria, Desenha
Data: 14 a 16 de outubro
Local: APAE de Viana, em Viana
Atividades: oficinas gratuitas de grafite e produção coletiva de trabalhos artísticos
Público: jovens a partir de 16 anos, com prioridade para pessoas com deficiência e pessoas neurodivergentes.
*Robertha Araújo é aluna do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição do editor de HZ, Felipe Khoury.