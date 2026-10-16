Pinta, Cria, Desenha: oficinas gratuitas de grafite vão colorir os dias de pessoas com deficiência em Viana

Jovens com deficiência vão poder explorar a criatividade e transformar ideias em arte durante oficinas gratuitas de grafite em Viana, na Grande Vitória. As atividades do projeto PCD: Pinta, Cria, Desenha acontecem entre os dias 14 e 16 de outubro, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município.





A iniciativa é voltada a jovens a partir de 16 anos, com prioridade para pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual ou psicossocial e pessoas neurodivergentes, preferencialmente vinculadas a escolas públicas ou instituições da APAE.





Durante as oficinas, os participantes terão contato com técnicas do grafite e poderão desenvolver trabalhos artísticos a partir das próprias ideias. A proposta é incentivar a expressão individual e a criação coletiva, respeitando as possibilidades e necessidades de cada pessoa.

Segundo a diretora-geral da Olhar Comunicação, Luisa Costa, o projeto busca ampliar a participação de pessoas com deficiência na formação artística e na cultura urbana, não apenas como público, mas também como protagonistas da produção cultural.





A acessibilidade faz parte do planejamento das atividades, que contarão com estrutura de circulação acessível, equipe orientada para o acolhimento e recursos de acessibilidade comunicacional de acordo com as necessidades dos participantes.





O projeto é uma realização da Olhar Comunicação e Cultura, com apoio do Funcultura, da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES), do Sistema Nacional de Cultura e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura. A iniciativa foi selecionada pelo Edital nº 07/2025, voltado ao Hip Hop.