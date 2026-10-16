Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Pinta, Cria, Desenha: oficinas gratuitas de grafite vão colorir os dias de pessoas com deficiência em Viana
Cultura

Pinta, Cria, Desenha: oficinas gratuitas de grafite vão colorir os dias de pessoas com deficiência em Viana

Atividades acontecem na APAE do município, e são voltadas a jovens a partir de 16 anos
Robertha Araújo

Robertha Araújo

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 12:12

Oficinas gratuitas de grafite vão colorir os dias de pessoas com deficiência em Viana
Oficinas gratuitas de grafite vão colorir os dias de pessoas com deficiência em Viana Elizabeth Thiel

Jovens com deficiência vão poder explorar a criatividade e transformar ideias em arte durante oficinas gratuitas de grafite em Viana, na Grande Vitória. As atividades do projeto PCD: Pinta, Cria, Desenha acontecem entre os dias 14 e 16 de outubro, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município.


A iniciativa é voltada a jovens a partir de 16 anos, com prioridade para pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual ou psicossocial e pessoas neurodivergentes, preferencialmente vinculadas a escolas públicas ou instituições da APAE.


Durante as oficinas, os participantes terão contato com técnicas do grafite e poderão desenvolver trabalhos artísticos a partir das próprias ideias. A proposta é incentivar a expressão individual e a criação coletiva, respeitando as possibilidades e necessidades de cada pessoa.

Segundo a diretora-geral da Olhar Comunicação, Luisa Costa, o projeto busca ampliar a participação de pessoas com deficiência na formação artística e na cultura urbana, não apenas como público, mas também como protagonistas da produção cultural.


A acessibilidade faz parte do planejamento das atividades, que contarão com estrutura de circulação acessível, equipe orientada para o acolhimento e recursos de acessibilidade comunicacional de acordo com as necessidades dos participantes.


O projeto é uma realização da Olhar Comunicação e Cultura, com apoio do Funcultura, da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES), do Sistema Nacional de Cultura e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura. A iniciativa foi selecionada pelo Edital nº 07/2025, voltado ao Hip Hop.

Serviço

PCD: Pinta, Cria, Desenha

Data: 14 a 16 de outubro

Local: APAE de Viana, em Viana

Atividades: oficinas gratuitas de grafite e produção coletiva de trabalhos artísticos

Público: jovens a partir de 16 anos, com prioridade para pessoas com deficiência e pessoas neurodivergentes.

*Robertha Araújo é aluna do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição do editor de HZ, Felipe Khoury.

Veja Também 

Imagem de destaque

“Contando os dias para viver esse momento com vocês”, diz Luan Santana antes de show no ES

Imagem de destaque

Tem bicarbonato de sódio em casa? Descubra como aproveitá-lo na limpeza

Varandinha Gospel

Serra terá noite de pagode gospel e louvor com entrada gratuita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jovem é preso por ameaçar vítima com arma e fazê-la pensar em deixar cidade no ES
Jovem é preso por ameaçar vítima com arma e fazê-la pensar em deixar cidade no ES
Imagem de destaque
Professora é presa com pistola carregada ao sair de escola em Nova Venécia
Fachada de agências do Banestes
Banestes abre novo concurso com mais de 930 vagas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados