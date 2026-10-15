Tem bicarbonato de sódio em casa? Descubra como aproveitá-lo na limpeza

O bicarbonato de sódio pode ajudar a recuperar o brilho de objetos de prata, removendo manchas superficiais e sinais de escurecimento. Para isso, misture 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio com 1/2 xícara de chá de água. Em seguida, aplique a mistura com um pano limpo ou uma esponja macia, esfregando delicadamente. Depois, enxágue bem e seque com um pano macio para finalizar o polimento. Evite utilizar esse método em peças delicadas, antigas ou com acabamento especial, pois o bicarbonato pode causar riscos.