AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Meta AI gerou imagem com o nome de Flávio, mas recusou o mesmo pedido relacionado a Lula; entenda
Projeto Comprova

Meta AI gerou imagem com o nome de Flávio, mas recusou o mesmo pedido relacionado a Lula; entenda

Assistente de inteligência artificial no WhatsApp bloqueou comandos com o nome do petista, enquanto solicitações sem o sobrenome do senador do PL passaram pelos filtros do sistema

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2026 às 17:30
Conteúdo investigado pelo Comprova
Conteúdo investigado pelo Comprova Projeto Comprova

Conteúdo analisado: Publicações nas redes sociais acusam a Meta AI —  assistente de inteligência artificial (IA), desenvolvida pela Meta, empresa dona do WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger — de tratar de forma diferente pedidos de realização de imagens relacionados aos candidatos à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT). Em testes feitos e divulgados por usuários das redes e pelo Comprova na noite de terça (13) e na manhã de quarta-feira (14), a ferramenta permitiu criações com o nome “Flávio”, mas bloqueou solicitações semelhantes com “Lula”.


Onde foi publicado: X e WhatsApp.


Contextualizando:  Usuários no Instagram e em grupos de WhatsApp relataram na terça e na quarta-feira (14) que a Meta AI no WhatsApp se recusava a gerar imagens de campanha de Lula (PT), mas aceitava pedidos para o candidato Flávio Bolsonaro (PL), como sugestão de criação de camisetas, panfletos e banners, mas usando só o nome Flávio, sem o sobrenome Bolsonaro.


O Comprova também utilizou o assistente de IA da Meta WhatsApp e constatou tratamento desigual na produção das imagens. Ao questionar a própria Meta AI, no chat do assistente no WhatsApp, o motivo pelo qual ela tinha dificuldade para gerar uma imagem de Lula e não de Flávio, a IA apenas respondia que não conseguia gerar o conteúdo devido a um “bloqueio automático do sistema de criação de imagens”.

Pedido feito pelo Comprova para a IA criar uma imagem de Flávio foi realizado
Pedido feito pelo Comprova para a IA criar uma imagem de Flávio foi realizado Reprodução
O mesmo pedido, só que feito com o nome de Lula e seu número de urna, foi negado
O mesmo pedido, só que feito com o nome de Lula e seu número de urna, foi negado Reprodução

Além disso, em outros pedidos semelhantes feitos à ferramenta, a Meta AI no WhatsApp alegou que não podia fazer a imagem de Lula ou algum conteúdo similar com 13, devido à regulamentação eleitoral brasileira.


A situação foi questionada pelos usuários por favorecer o candidato do PL. Após a repercussão do caso nas redes sociais, a ferramenta foi alterada. Testes realizados pelo Comprova ao longo da tarde de quarta-feira não reproduziram o mesmo comportamento.

O que diz a Meta

A Meta foi questionada pelo Comprova, mas não respondeu até a publicação deste texto. Ao g1, no início da tarde, respondeu que, para cumprir as regras eleitorais brasileiras, proibiu temporariamente a recomendação de candidatos ou a geração de imagens deles. “Tomamos medidas adicionais para que comandos usando apenas o primeiro nome dos candidatos e seu número nas urnas também não produzam imagens”, afirmou.

Situação aparenta ter sido normalizada

Após algumas horas da repercussão do caso, o Comprova realizou novos testes para verificar se a ferramenta mantinha a diferença de tratamento observada. Nas solicitações posteriores feitas pela reportagem, a Meta AI recusou tanto a criação de uma imagem de Lula com o número 13 quanto a de Flávio com o número 22. 


A reportagem pediu à ferramenta que criasse uma imagem de “Lula do PT, destacando o número 13”. A Meta AI afirmou que não poderia criar imagens com candidatos à Presidência.

Em seguida, fizemos uma solicitação semelhante para “Flávio do PL, destacando o número 22”, que também foi recusada, com a mesma resposta.

A equipe repetiu o teste em uma nova conversa, mas a ferramenta voltou a negar a criação de uma imagem do senador, alegando que não poderia combinar uma figura política específica com instruções diretas de voto.

A equipe repetiu o pedido em uma nova conversa e recebeu outra recusa. 

O que o TSE diz sobre isso? Fere as regras eleitorais?

Esse tipo de comportamento relatado por usuários das IAs é proibido de acordo com a Lei das Eleições. 


A resolução 23.755/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), veda que os sistemas de inteligência artificial façam ranqueamento, recomendem, sugiram ou priorizem candidatos, campanhas, partidos políticos, federações ou coligações.


A legislação também veda que as IAs emitam opiniões, indiquem preferência eleitoral, recomendem voto ou realizem qualquer forma de favorecimento ou desfavorecimento político-eleitoral, de maneira direta ou indireta, inclusive por meio de respostas automatizadas.

TSE foi acionado

O PT afirmou, pelo X, que vai acionar o TSE, alegando supressão do alcance de publicações e uso enviesado da ferramenta de inteligência artificial Meta AI. O partido também pediu  que os usuários compartilhem e denunciem o caso.


Fontes consultadas: O Comprova realizou testes na Meta AI pelo WhatsApp, repetindo pedidos de imagens de Lula e Flávio Bolsonaro, e consultou as regras eleitorais do TSE. A reportagem também buscou um posicionamento da Meta e analisou publicações nas redes sociais. 


Por que o Comprova contextualizou este assunto: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições. Quando detecta nesse monitoramento um tema que está sendo descontextualizado, o Comprova coloca o assunto em contexto. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.


Para se aprofundar mais: O Comprova já fez diversas checagens sobre as eleições. Entre elas estão a verificação de que a entrega de mídias das urnas em sala aberta segue protocolos e regras da Justiça Eleitoral e a checagem de um post que inventava um alerta de segurança sobre riscos de “acidente” e “golpe” nas eleições. O projeto também já verificou conteúdos falsos sobre a suposta promessa de salário mínimo de R$ 3 mil, envolvendo Lula e Flávio.


Investigação e verificação

Investigado por: Correio Braziliense, A Gazeta e Programa de Residência do Projeto Comprova

Texto verificado por: Correio do Estado, NSC, Correio de Carajás e Programa de Residência do Projeto Comprova 


O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa, apartidária e sem fins lucrativos liderada pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação para zelar pela integridade da informação que molda o debate público. O objetivo é oferecer à audiência uma compreensão clara e confiável dos acontecimentos e contribuir para a integridade do ambiente digital e para uma sociedade mais bem informada e resiliente à desinformação e a fraudes virtuais. A Gazeta faz parte dessa aliança.

Leia mais 

Meta AI gerou imagem com o nome de Flávio, mas recusou o mesmo pedido relacionado a Lula; entenda

O que é o golpe do falso advogado e como evitar cair na fraude

Deputada eleita nega post sobre fechar igrejas divulgado por Nikolas Ferreira

TSE manda Flávio, Carlos e Marçal removerem vídeo falso sobre drogas em ato do PT

Fachin diz que pretende arquivar inquérito das fake news

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Comprova Projeto Comprova Fake news
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Linhares inaugura espaço para mulheres e famílias vítimas de violência
Delegacia de Linhares ganha sala para acolher mulheres vítimas de violência
Imagem de destaque
Vorcaro disse 'te amo' para Gusttavo Lima e tratava cantor como 'sócio' em bet
Durante a operação, os policiais apreenderam 11 celulares e cartões GVBus.
Como agia quadrilha que furtava celulares dentro de ônibus na Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados