Meta AI gerou imagem com o nome de Flávio, mas recusou o mesmo pedido relacionado a Lula; entenda

Conteúdo analisado: Publicações nas redes sociais acusam a Meta AI — assistente de inteligência artificial (IA), desenvolvida pela Meta, empresa dona do WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger — de tratar de forma diferente pedidos de realização de imagens relacionados aos candidatos à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT). Em testes feitos e divulgados por usuários das redes e pelo Comprova na noite de terça (13) e na manhã de quarta-feira (14), a ferramenta permitiu criações com o nome “Flávio”, mas bloqueou solicitações semelhantes com “Lula”.





Onde foi publicado: X e WhatsApp.





Contextualizando: Usuários no Instagram e em grupos de WhatsApp relataram na terça e na quarta-feira (14) que a Meta AI no WhatsApp se recusava a gerar imagens de campanha de Lula (PT), mas aceitava pedidos para o candidato Flávio Bolsonaro (PL), como sugestão de criação de camisetas, panfletos e banners, mas usando só o nome Flávio, sem o sobrenome Bolsonaro.





O Comprova também utilizou o assistente de IA da Meta WhatsApp e constatou tratamento desigual na produção das imagens. Ao questionar a própria Meta AI, no chat do assistente no WhatsApp, o motivo pelo qual ela tinha dificuldade para gerar uma imagem de Lula e não de Flávio, a IA apenas respondia que não conseguia gerar o conteúdo devido a um “bloqueio automático do sistema de criação de imagens”.