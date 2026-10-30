Post atribui a Janja compra de bolsa inexistente no mercado

A informação divulgada em post no X de que a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, teria comprado uma bolsa Birkin 2027, da marca Hermès, não procede. A coleção mais recente da grife, Primavera-Verão 2027, apresentada neste mês na Semana de Moda de Paris, não trouxe um novo modelo da bolsa citada no post.





O lançamento mais recente da Birkin é a Birkin à l’Envers (Inside-Out), apresentada ao público em 2024 – ou seja, diferentemente do que afirma o post, não teria como Janja ter comprado um modelo 2027, pois não houve esse lançamento.





Embora a área de relações públicas da Hermès tenha se negado a informar se houve lançamento em 2027 “por questão de compliance”, o Comprova verificou no site da marca os looks desfilados e pesquisou reportagens sobre moda e verificou que o último lançamento do modelo Birkin foi mesmo há três anos.





Questionada sobre a data de chegada ao Brasil das peças da coleção 2027 apresentadas no desfile de Paris, a Hermès também não respondeu. Afirmou apenas que a Birkin “é um modelo que faz parte da linha de bolsas da Hermès desde 1984 e está sempre presente nas coleções da Maison”.





A falta de respostas por parte da empresa está ligada ao mistério que ronda a bolsa Birkin. O Comprova tentou ligar em duas lojas da Hermès em São Paulo para perguntar se havia um modelo 2027 e quanto custaria e, em ambas as ligações, o funcionário respondeu que não poderia passar as informações por telefone.





Segundo reportagem de Veja, “não adianta entrar numa loja da Hermès com o cartão à mostra para levar a sua” porque “as Bir­kins costumam ser vendidas a clientes fiéis, que mantêm um relacionamento de longa data com a marca”.





O post verificado pelo Comprova afirma que Janja teria pago R$ 130 mil na nova bolsa Birkin.





As bolsas vendidas no site da grife vão de R$ 15,9 mil e R$ 63 mil, mas, como afirmado acima, não há o modelo Birkin entre as opções vendidas online – é preciso contatar a loja para comprá-la. Em sites de revenda, o Comprova verificou que uma Birkin usada pode custar mais de R$ 183 mil. No ano passado, o primeiro exemplar da bolsa foi leiloado por R$ 55 milhões.





Como pesquisado pela reportagem, não há aparições públicas da primeira-dama usando a bolsa-ícone da Hermès. Em 2024, ela dividiu opiniões por ostentar um sapato de R$ 8,5 mil da grife em um evento em Nova York, como mostrou O Globo.