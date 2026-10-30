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Projeto Comprova

Post atribui a Janja compra de bolsa inexistente no mercado

Diferentemente do que afirma conteúdo viral no X, grife Hermès não lançou modelo de Birkin em sua coleção 2027

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 14:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2026 às 14:21
Conteúdo investigado pelo Comprova
Conteúdo investigado pelo Comprova Projeto Comprova

A informação divulgada em post no X de que a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, teria comprado uma bolsa Birkin 2027, da marca Hermès, não procede. A coleção mais recente da grife, Primavera-Verão 2027, apresentada neste mês na Semana de Moda de Paris, não trouxe um novo modelo da bolsa citada no post. 


O lançamento mais recente da Birkin é a Birkin à l’Envers (Inside-Out), apresentada ao público em 2024 – ou seja, diferentemente do que afirma o post, não teria como Janja ter comprado um modelo 2027, pois não houve esse lançamento.


Embora a área de relações públicas da Hermès tenha se negado a informar se houve lançamento em 2027 “por questão de compliance”, o Comprova verificou no site da marca os looks desfilados e pesquisou reportagens sobre moda e verificou que o último lançamento do modelo Birkin foi mesmo há três anos.


Questionada sobre a data de chegada ao Brasil das peças da coleção 2027 apresentadas no desfile de Paris, a Hermès também não respondeu. Afirmou apenas que a Birkin “é um modelo que faz parte da linha de bolsas da Hermès desde 1984 e está sempre presente nas coleções da Maison”.


A falta de respostas por parte da empresa está ligada ao mistério que ronda a bolsa Birkin. O Comprova tentou ligar em duas lojas da Hermès em São Paulo para perguntar se havia um modelo 2027 e quanto custaria e, em ambas as ligações, o funcionário respondeu que não poderia passar as informações por telefone. 


Segundo reportagem de Veja, “não adianta entrar numa loja da Hermès com o cartão à mostra para levar a sua” porque “as Bir­kins costumam ser vendidas a clientes fiéis, que mantêm um relacionamento de longa data com a marca”. 


O post verificado pelo Comprova afirma que Janja teria pago R$ 130 mil na nova bolsa Birkin. 


As bolsas vendidas no site da grife vão de R$ 15,9 mil e R$ 63 mil, mas, como afirmado acima, não há o modelo Birkin entre as opções vendidas online – é preciso contatar a loja para comprá-la. Em sites de revenda, o Comprova verificou que uma Birkin usada pode custar mais de R$ 183 mil. No ano passado, o primeiro exemplar da bolsa foi leiloado por R$ 55 milhões.


Como pesquisado pela reportagem, não há aparições públicas da primeira-dama usando a bolsa-ícone da Hermès. Em 2024, ela dividiu opiniões por ostentar um sapato de R$ 8,5 mil da grife em um evento em Nova York, como mostrou O Globo.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

Na plataforma X, o usuário se autointitula apenas “João” e se descreve como “jurídico taylor swift, ariana grande, dbd e kimi antonelli”. A conta foi criada em junho de 2026 e tem menos de 1 mil seguidores. 


Com base na análise realizada pelo Comprova, a publicação relacionada a Janja é a que exibe maior número de curtidas no perfil. Até a manhã de 30 de outubro, o post acumulava 10,9 mil curtidas, 1,3 mil compartilhamentos e teve 260 mil visualizações.


O Comprova não consegue contatar o autor do post pois o perfil não permite o envio de mensagens diretas. 

Por que as pessoas podem ter acreditado

Conteúdos de desinformação sobre gastos de Janja com dinheiro público são comuns nas redes sociais. O Comprova mesmo já verificou, por exemplo, ter sido criado com inteligência artificial um vídeo que simulava a primeira-dama ostentando compras com dinheiro público. Nesse sentido, quem não gosta de Janja está mais propenso a acreditar no post sobre a bolsa, pois já acreditou em outras compras que não foram feitas.


Soma-se a isso o fato de algumas informações – como gastos em viagens de Janja ou como custos detalhados da equipe de segurança do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência – serem classificadas temporariamente sob sigilo por razões de segurança da família presidencial. Ao não ter acesso aos dados, as pessoas podem achar que isso acontece pois os gastos são exorbitantes e que Janja gastaria com itens de luxo como uma bolsa Birkin.


O conteúdo de desinformação pode ser interpretado também como sátira, já que o post é acompanhado de um vídeo gerado por inteligência artificial que intercala imagens de uma mulher com feições de Janja dançando em uma casa luxuosa e a bordo de um barco. Tudo ao som da música “Housewife”, em que a artista Tate MacRae canta “Eu só quero ganhar muito dinheiro, ser a minha própria dona de casa”.

Quais as táticas desinformativas utilizadas na publicação

A publicação no X utiliza táticas desinformativas como o apelo à emoção e a polarização para atacar figuras públicas e manipular a opinião pública. Ao atribuir falsamente a compra de um item de luxo a uma autoridade política, a peça emprega o viés de confirmação e a lógica do “nós contra eles”, reforçando estereótipos negativos e gerando indignação entre os leitores. 


Essa estratégia costuma fazer com que o leitor não use seu senso crítico e, assim, não vê a necessidade de duvidar do conteúdo ou mesmo buscar outras fontes além das redes sociais.


Fontes que consultamos: O Comprova fez pesquisas no site da Hermès e buscou reportagens que falassem sobre a bolsa e também sobre Janja. O Comprova também entrou em contato com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo federal, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto. A Hermès também foi procurada.


Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.


Outras checagens sobre o tema: Como afirmado acima, o Comprova já verificou outros conteúdos relacionados a supostos gastos de Janja, como vídeo que engana ao utilizar inteligência artificial para simulá-la ostentando compras com dinheiro público e posts que mentem ao dizer que malas com dinheiro foram apreendidas com ela em Moscou. Além disso, Estadão Verifica e Aos Fatos publicaram que vídeo inventava tentativa de compra de mansão nos Estados Unidos pela primeira-dama.


Notas da comunidade: Não havia notas da comunidade no post até a publicação deste texto.


Investigação e verificação

Investigado por: Correio do Estado, A Gazeta e Programa de Residência do Projeto Comprova

Texto verificado por: GZH, Correio Braziliense, Estadão, Correio de Carajás e Programa de Residência do Projeto Comprova 


O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa, apartidária e sem fins lucrativos liderada pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação para zelar pela integridade da informação que molda o debate público. O objetivo é oferecer à audiência uma compreensão clara e confiável dos acontecimentos e contribuir para a integridade do ambiente digital e para uma sociedade mais bem informada e resiliente à desinformação e a fraudes virtuais. A Gazeta faz parte dessa aliança.

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