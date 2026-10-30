Post atribui a Janja compra de bolsa inexistente no mercado

A informação divulgada em post no X de que a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, teria comprado uma bolsa Birkin 2027, da marca Hermès, não procede. A coleção mais recente da grife, Primavera-Verão 2027, apresentada neste mês na Semana de Moda de Paris, não trouxe um novo modelo da bolsa citada no post.
O lançamento mais recente da Birkin é a Birkin à l’Envers (Inside-Out), apresentada ao público em 2024 – ou seja, diferentemente do que afirma o post, não teria como Janja ter comprado um modelo 2027, pois não houve esse lançamento.
Embora a área de relações públicas da Hermès tenha se negado a informar se houve lançamento em 2027 “por questão de compliance”, o Comprova verificou no site da marca os looks desfilados e pesquisou reportagens sobre moda e verificou que o último lançamento do modelo Birkin foi mesmo há três anos.
Questionada sobre a data de chegada ao Brasil das peças da coleção 2027 apresentadas no desfile de Paris, a Hermès também não respondeu. Afirmou apenas que a Birkin “é um modelo que faz parte da linha de bolsas da Hermès desde 1984 e está sempre presente nas coleções da Maison”.
A falta de respostas por parte da empresa está ligada ao mistério que ronda a bolsa Birkin. O Comprova tentou ligar em duas lojas da Hermès em São Paulo para perguntar se havia um modelo 2027 e quanto custaria e, em ambas as ligações, o funcionário respondeu que não poderia passar as informações por telefone.
Segundo reportagem de Veja, “não adianta entrar numa loja da Hermès com o cartão à mostra para levar a sua” porque “as Birkins costumam ser vendidas a clientes fiéis, que mantêm um relacionamento de longa data com a marca”.
O post verificado pelo Comprova afirma que Janja teria pago R$ 130 mil na nova bolsa Birkin.
As bolsas vendidas no site da grife vão de R$ 15,9 mil e R$ 63 mil, mas, como afirmado acima, não há o modelo Birkin entre as opções vendidas online – é preciso contatar a loja para comprá-la. Em sites de revenda, o Comprova verificou que uma Birkin usada pode custar mais de R$ 183 mil. No ano passado, o primeiro exemplar da bolsa foi leiloado por R$ 55 milhões.
Como pesquisado pela reportagem, não há aparições públicas da primeira-dama usando a bolsa-ícone da Hermès. Em 2024, ela dividiu opiniões por ostentar um sapato de R$ 8,5 mil da grife em um evento em Nova York, como mostrou O Globo.
Na plataforma X, o usuário se autointitula apenas “João” e se descreve como “jurídico taylor swift, ariana grande, dbd e kimi antonelli”. A conta foi criada em junho de 2026 e tem menos de 1 mil seguidores.
Com base na análise realizada pelo Comprova, a publicação relacionada a Janja é a que exibe maior número de curtidas no perfil. Até a manhã de 30 de outubro, o post acumulava 10,9 mil curtidas, 1,3 mil compartilhamentos e teve 260 mil visualizações.
O Comprova não consegue contatar o autor do post pois o perfil não permite o envio de mensagens diretas.
Conteúdos de desinformação sobre gastos de Janja com dinheiro público são comuns nas redes sociais. O Comprova mesmo já verificou, por exemplo, ter sido criado com inteligência artificial um vídeo que simulava a primeira-dama ostentando compras com dinheiro público. Nesse sentido, quem não gosta de Janja está mais propenso a acreditar no post sobre a bolsa, pois já acreditou em outras compras que não foram feitas.
Soma-se a isso o fato de algumas informações – como gastos em viagens de Janja ou como custos detalhados da equipe de segurança do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência – serem classificadas temporariamente sob sigilo por razões de segurança da família presidencial. Ao não ter acesso aos dados, as pessoas podem achar que isso acontece pois os gastos são exorbitantes e que Janja gastaria com itens de luxo como uma bolsa Birkin.
O conteúdo de desinformação pode ser interpretado também como sátira, já que o post é acompanhado de um vídeo gerado por inteligência artificial que intercala imagens de uma mulher com feições de Janja dançando em uma casa luxuosa e a bordo de um barco. Tudo ao som da música “Housewife”, em que a artista Tate MacRae canta “Eu só quero ganhar muito dinheiro, ser a minha própria dona de casa”.
A publicação no X utiliza táticas desinformativas como o apelo à emoção e a polarização para atacar figuras públicas e manipular a opinião pública. Ao atribuir falsamente a compra de um item de luxo a uma autoridade política, a peça emprega o viés de confirmação e a lógica do “nós contra eles”, reforçando estereótipos negativos e gerando indignação entre os leitores.
Essa estratégia costuma fazer com que o leitor não use seu senso crítico e, assim, não vê a necessidade de duvidar do conteúdo ou mesmo buscar outras fontes além das redes sociais.
Fontes que consultamos: O Comprova fez pesquisas no site da Hermès e buscou reportagens que falassem sobre a bolsa e também sobre Janja. O Comprova também entrou em contato com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo federal, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto. A Hermès também foi procurada.
Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Outras checagens sobre o tema: Como afirmado acima, o Comprova já verificou outros conteúdos relacionados a supostos gastos de Janja, como vídeo que engana ao utilizar inteligência artificial para simulá-la ostentando compras com dinheiro público e posts que mentem ao dizer que malas com dinheiro foram apreendidas com ela em Moscou. Além disso, Estadão Verifica e Aos Fatos publicaram que vídeo inventava tentativa de compra de mansão nos Estados Unidos pela primeira-dama.
Notas da comunidade: Não havia notas da comunidade no post até a publicação deste texto.
Investigação e verificação
Investigado por: Correio do Estado, A Gazeta e Programa de Residência do Projeto Comprova
Texto verificado por: GZH, Correio Braziliense, Estadão, Correio de Carajás e Programa de Residência do Projeto Comprova
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