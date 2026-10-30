Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Justiça nega pedido para impedir Richarlison de falar sobre disputa por imóvel
Justiça

Justiça nega pedido para impedir Richarlison de falar sobre disputa por imóvel

Magistrado do DF rejeitou pedido para apagar publicações e proibir novos comentários do jogador sobre o imbróglio na Ilha Comprida, citando risco de censura prévia
Patrick Mizrahi

Patrick Mizrahi

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 15:08

Imagens feitas por IA de Richarlison 'tomando' a ilha em Angra dos Reis
Imagens feitas por IA de Richarlison 'tomando' a ilha em Angra dos Reis Reprodução Instagram @richarlison

A Justiça do Distrito Federal negou o pedido de tutela de urgência apresentado contra o atacante Richarlison pela empresa WT Administração de Imóveis e Bens S/A e pelo advogado Willer Tomaz. A ação pedia a remoção de conteúdos e o impedimento de novas declarações do atleta nas redes sociais sobre o impasse jurídico em torno da posse de um imóvel na Ilha Comprida, em Angra dos Reis (RJ).


As informações foram apuradas e divulgadas originalmente pela jornalista Li Lacerda, do portal Estado de Minas.


Na petição inicial, os autores solicitavam que o jogador apagasse postagens onde afirmava ter tido o imóvel tomado, além de requerer uma ordem judicial para impedir novas manifestações sobre o tema, sob pena de multa. O processo também pleiteia uma indenização por danos morais no valor de R$ 200 mil e uma retratação pública nos perfis do atleta.


Ao analisar o caso na 4ª Vara Cível de Brasília, o juiz Giordano Resende Costa indeferiu a liminar com base em dois argumentos centrais:


Ausência de postagens ativas: O magistrado observou que os conteúdos apontados foram veiculados na ferramenta stories, que expira automaticamente em 24 horas, e que um comentário em conta de terceiro já havia sido excluído, não havendo publicação no ar que justificasse a ordem de remoção imediata.


Garantia da liberdade de expressão: O juiz ressaltou que proibir previamente o jogador de falar sobre o assunto no futuro configuraria censura prévia, conduta vedada pela Constituição Federal. Eventuais excessos cometidos em novas postagens poderão ser apurados e punidos posteriormente, caso demonstrada a ilicitude.


O processo aguarda a citação formal de Richarlison, que será notificado por meio de carta precatória enviada ao Judiciário do Rio de Janeiro. Novas capturas de tela e pedidos de remoção anexados recentemente pela acusação ainda pendem de análise pela Justiça do DF.


*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury.

Veja Também 

Neymar chama Richarlison de "moleque" após publicação do capixaba

Neymar chama Richarlison de “moleque” após piada sobre ilha ligada a Flávio Bolsonaro

Imagens feitas por IA de Richarlison 'tomando' a ilha em Angra dos Reis

Richarlison ironiza fuga de Flávio Bolsonaro: 'Então não tem ninguém na ilha?'

Imagem de destaque

Richarlison posta "tatuagem" de Lula nas costas após polêmica com Flávio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flores sendo vendidas em frente ao Cemitério São José, no bairro Interlagos, em Linhares
Preço das flores para o Dia de Finados varia até 300% em Vitória, aponta Procon
Nova locomotiva da Ferrovia Vitoria a Minas consome até 25% de biodiesel
Veja vídeo das novas locomotivas que vão rodar na Vitória a Minas
Rede de academias vai inaugurar três novas unidades
Academia, salão de beleza e empresa de tecnologia abrem vagas de emprego no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.