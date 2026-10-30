A inteligência é artificial, mas a liderança continua humana

Liderar, porém, exige algo mais. A liderança se constrói nas relações interpessoais. Ela se baseia em confiança, respeito, escuta ativa, empatia e capacidade de compreender o outro. Ou seja, é essencialmente humana.





Um líder consegue perceber aquilo que um indicador não mostra, conduzir pessoas em momentos de incerteza e dificuldade, reconhecer talentos, administrar conflitos e criar um ambiente em que cada profissional entenda seu papel e se sinta parte de um propósito.





A inteligência artificial pode organizar informações sobre uma equipe, apoiar uma análise ou oferecer caminhos para que uma decisão seja tomada com mais agilidade. Mas ela não substitui a responsabilidade de quem decide nem a relação humana entre quem lidera e quem é liderado. Emoções, vínculos e confiança não são processos e, por isso, não podem ser automatizados.





Esse é um ponto importante para as empresas que estão incorporando novas tecnologias e uma discussão que também fazemos internamente. O desafio é entender onde a tecnologia potencializa nossas capacidades e onde o elemento humano permanece insubstituível.





Preparar a indústria para o futuro passa justamente por essas duas dimensões. Por isso, na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) , temos colocado a inovação e a inteligência artificial no centro das discussões sobre competitividade e futuro da indústria, ao mesmo tempo em que atuamos na formação e no desenvolvimento das pessoas que conduzirão essa transformação.





Esse movimento começou dentro de casa. Há um ano, disponibilizamos aos nossos colaboradores a Sofi, uma assistente digital que oferece um ambiente prático para o uso da inteligência artificial, com segurança, ética e conformidade com a Política de Segurança da Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)





Para as nossas indústrias, trabalhamos para aproximar conhecimento, inovação, qualificação e desenvolvimento de lideranças das necessidades reais das empresas. Por meio do IEL-ES realizamos o Fórum IEL de Gestão, que teve como tema para este ano "Liderar na era da IA". É por meio do IEL também que qualificamos gestores para incorporar novas tecnologias às empresas e, ao mesmo tempo, desenvolver pessoas capazes de utilizá-las com visão estratégica, responsabilidade e propósito.