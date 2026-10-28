Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Neymar chama Richarlison de “moleque” após piada sobre ilha ligada a Flávio Bolsonaro
Redes sociais

Neymar chama Richarlison de “moleque” após piada sobre ilha ligada a Flávio Bolsonaro

Capixaba ironizou disputa envolvendo uma propriedade de luxo em Angra dos Reis; Neymar comentou a publicação com uma provocação bem-humorada
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 14:24

Neymar chama Richarlison de "moleque" após publicação do capixaba
Neymar chama Richarlison de "moleque" após publicação do capixaba

Uma brincadeira de Richarlison sobre a disputa por uma propriedade de luxo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, rendeu uma provocação de Neymar nas redes sociais nesta terça-feira (27). Em um comentário na publicação do atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira, o jogador escreveu: “Próxima vez lê o contrato seu moleque”.


A postagem do capixaba foi feita com uma sequência de imagens geradas por inteligência artificial (IA), nas quais ele aparece chegando a uma ilha fictícia e curtindo uma festa no local. A montagem faz referência ao imóvel em Angra dos Reis que está no centro de uma disputa envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL).


Na legenda, o atacante ironizou a situação: “Então não tem ninguém na ilha, né?”. A publicação repercutiu entre os seguidores e recebeu comentários de outros perfis verificados, incluindo o de Neymar.

Entenda a disputa pela propriedade

Richarlison afirma que a propriedade foi tomada dele por meio de manobras judiciais, depois que ele se recusou a negociar o imóvel com Flávio Bolsonaro. Segundo o jogador, “como eu não quis vender, os caras pegaram na mão grande lá na Justiça”.


De acordo com o relato do atacante, o advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio, e o senador teriam apresentado diretamente à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) um pedido de regularização do imóvel em favor do político.


Willer Tomaz afirma que adquiriu legalmente os direitos sobre a propriedade. Flávio Bolsonaro, por sua vez, negou envolvimento na disputa e declarou que aparece no processo apenas como testemunha.


Durante o período eleitoral, Richarlison também fez cobranças públicas ao então candidato à Presidência pelo PL, pedindo a devolução da propriedade.


A mensagem de Neymar, acompanhada de emojis de risada, entrou no clima descontraído da publicação. O jogador, porém, não explicou a que contrato se referia no comentário.

Veja Também 

Imagens feitas por IA de Richarlison 'tomando' a ilha em Angra dos Reis

Richarlison ironiza fuga de Flávio Bolsonaro: 'Então não tem ninguém na ilha?'

Imagem de destaque

Richarlison posta "tatuagem" de Lula nas costas após polêmica com Flávio

Capixaba Richarlison acusa Flávio Bolsonaro em disputa por ilha

Capixaba Richarlison acusa Flávio Bolsonaro em vídeo sobre disputa por ilha: “Tomaram na mão grande”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flaco López, jogador do Palmeiras
Conmebol define uniformes de Palmeiras e Estudiantes para final da Libertadores
Imagem de destaque
Netanyahu lidera eleição de Israel, mas não obtém maioria: como próximo governo será formado?
Imagem de destaque
Projeto que orienta crianças a prevenir desastres conquista Prêmio Biguá Noroeste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.