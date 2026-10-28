Neymar chama Richarlison de “moleque” após piada sobre ilha ligada a Flávio Bolsonaro

Uma brincadeira de Richarlison sobre a disputa por uma propriedade de luxo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, rendeu uma provocação de Neymar nas redes sociais nesta terça-feira (27). Em um comentário na publicação do atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira, o jogador escreveu: “Próxima vez lê o contrato seu moleque”.





A postagem do capixaba foi feita com uma sequência de imagens geradas por inteligência artificial (IA), nas quais ele aparece chegando a uma ilha fictícia e curtindo uma festa no local. A montagem faz referência ao imóvel em Angra dos Reis que está no centro de uma disputa envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL).





Na legenda, o atacante ironizou a situação: “Então não tem ninguém na ilha, né?”. A publicação repercutiu entre os seguidores e recebeu comentários de outros perfis verificados, incluindo o de Neymar.