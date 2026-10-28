Neymar chama Richarlison de “moleque” após piada sobre ilha ligada a Flávio Bolsonaro

Uma brincadeira de Richarlison sobre a disputa por uma propriedade de luxo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, rendeu uma provocação de Neymar nas redes sociais nesta terça-feira (27). Em um comentário na publicação do atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira, o jogador escreveu: “Próxima vez lê o contrato seu moleque”.
A postagem do capixaba foi feita com uma sequência de imagens geradas por inteligência artificial (IA), nas quais ele aparece chegando a uma ilha fictícia e curtindo uma festa no local. A montagem faz referência ao imóvel em Angra dos Reis que está no centro de uma disputa envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL).
Na legenda, o atacante ironizou a situação: “Então não tem ninguém na ilha, né?”. A publicação repercutiu entre os seguidores e recebeu comentários de outros perfis verificados, incluindo o de Neymar.
Richarlison afirma que a propriedade foi tomada dele por meio de manobras judiciais, depois que ele se recusou a negociar o imóvel com Flávio Bolsonaro. Segundo o jogador, “como eu não quis vender, os caras pegaram na mão grande lá na Justiça”.
De acordo com o relato do atacante, o advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio, e o senador teriam apresentado diretamente à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) um pedido de regularização do imóvel em favor do político.
Willer Tomaz afirma que adquiriu legalmente os direitos sobre a propriedade. Flávio Bolsonaro, por sua vez, negou envolvimento na disputa e declarou que aparece no processo apenas como testemunha.
Durante o período eleitoral, Richarlison também fez cobranças públicas ao então candidato à Presidência pelo PL, pedindo a devolução da propriedade.
A mensagem de Neymar, acompanhada de emojis de risada, entrou no clima descontraído da publicação. O jogador, porém, não explicou a que contrato se referia no comentário.