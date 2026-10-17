Capixaba Richarlison acusa Flávio Bolsonaro em vídeo sobre disputa por ilha: “Tomaram na mão grande”

O atacante capixaba Richarlison voltou a falar sobre a disputa pela posse de uma mansão na Ilha Comprida, em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (17), o jogador afirmou que o senador Flávio Bolsonaro teria se beneficiado da situação e pediu que a Polícia Federal (PF) investigue o caso. Segundo o atleta, ele investiu cerca de R$ 10 milhões no imóvel, mas não recebeu o dinheiro de volta.





“Os caras tomaram a ilha sem gastar um tostão, até onde eu sei. Gastei em torno de R$ 10 milhões lá e não recebi nada”, afirmou Richarlison na gravação.





O jogador relatou que adquiriu o imóvel entre 2020 e 2021, durante a pandemia de Covid-19, em uma parceria com Alencar da Silveira Júnior, então presidente do América-MG, e Renato Velasco, seu ex-empresário.





De acordo com Richarlison, ele recebeu propostas de interessados em comprar a propriedade, entre eles Flávio Bolsonaro, mas decidiu não vender. O atacante afirma que, posteriormente, perdeu a posse do imóvel durante uma disputa judicial.





“Eu não quis vender a ilha para ele. Como não quis vender, os caras pegaram na mão grande lá na Justiça”, declarou.





Segundo o jogador, a regularização da documentação poderia levar meses ou até anos. Ele afirma que, nesse intervalo, Flávio Bolsonaro e o advogado Willer Tomaz conseguiram a posse do imóvel em cerca de 24 horas.





As declarações são a versão apresentada pelo atleta. Flávio Bolsonaro não é parte do processo judicial que discutiu a posse da propriedade, e a acusação de que teria se beneficiado irregularmente da situação não deve ser tratada como fato comprovado.