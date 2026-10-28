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Richarlison ironiza fuga de Flávio Bolsonaro: 'Então não tem ninguém na ilha?'

Atacante diz que propriedade foi tomada 'na mão grande' pelo político, por meio de manobras judiciais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 09:37

Imagens feitas por IA de Richarlison 'tomando' a ilha em Angra dos Reis
Imagens feitas por IA de Richarlison 'tomando' a ilha em Angra dos Reis Reprodução Instagram @richarlison
Após o senador Flávio Bolsonaro fugir do Brasil para os Estados Unidos, o atacante do Tottenham e da seleção brasileira Richarlison fez uma piada sobre o ocorrido em suas redes sociais nesta terça-feira (27).
Em uma série de imagens geradas por inteligência artificial, o jogador aparece chegando a uma ilha e, depois, fazendo uma festa por lá. A ilha é uma referência à propriedade de luxo em Angra dos Reis que está em disputa com o senador. Na legenda, ele escreveu: "Então não tem ninguém na ilha, né?".
Segundo o jogador, a propriedade foi tomada "na mão grande" pelo político, por meio de manobras judiciais, após ele se negar a negociar com Flávio. "Como eu não quis vender, os caras pegaram na mão grande lá na Justiça", afirmou o atleta.
Ainda segundo Richarlison, Willer Tomaz e Flávio, de quem o advogado é amigo, entraram diretamente na SPU (Secretaria do Patrimônio da União) com o pedido de regularização do imóvel em favor do senador.
Willer diz que adquiriu legalmente os direitos sobre a propriedade, enquanto Flávio negou envolvimento na disputa e afirmou que figura no processo apenas como testemunha.
Durante as eleições presidenciais, o jogador fez cobranças ao candidato do PL, pedindo a devolução de sua propriedade.

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