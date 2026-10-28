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É dia de rock, bebê!

Show de punk rock na Serra celebra 50 anos do primeiro álbum dos Ramones

Além dos clássicos dos Ramones, a programação também terá sucessos do Green Day em apresentação nesta sexta-feira (30), na Serra
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 10:49

Banda Commando
Banda Commando Acervo pessoal

A próxima sexta (30) vai ser dia de rock, bebê! As bandas capixabas Commando, tributo aos Ramones, e Dookie, que homenageia o Green Day, se apresentam no Garage Pub, em Laranjeiras, a partir das 19h30. O evento “50 anos de punk rock (registrado)” comemora o cinquentenário do álbum de estreia dos Ramones, lançado em 1976.


Considerado um marco na história do gênero, o disco autointitulado dos Ramones é o centro da festa. A Commando prepara um repertório que percorre os 14 álbuns de estúdio da banda norte-americana, com destaque para o trabalho que inspirou a comemoração. O grupo também promete uma surpresa musical para o público, em clima de Halloween.


“É véspera de Halloween. Quem será?”, provoca o guitarrista André Dias, sem revelar qual outra banda do punk clássico deve entrar no repertório.


Já a Dookie aposta em um show enérgico com músicas do Green Day. A apresentação deve passar por diferentes fases da carreira do grupo, desde o álbum de estreia, lançado em 1991, até American Idiot, disco de 2004 que se tornou um dos trabalhos mais conhecidos da banda.

Celebração do punk rock

Organizador do evento e vocalista e guitarrista da Dookie, Guga Gouvêa considera importante celebrar os 50 anos do primeiro álbum dos Ramones. Para ele, o disco ajudou a levar o punk rock a públicos de diferentes partes do mundo e influenciou gerações de artistas.

Se nós amamos o punk rock e suas vertentes, é porque os Ramones existem. E se o gênero um dia chegou aos nossos ouvidos, é porque esse álbum foi lançado. Ele é o marco inicial do registro do punk rock. Todas as bandas do gênero que vieram posteriormente devem muito a esse álbum, que iniciou tudo


Guga define a homenagem como uma mistura de alegria e compromisso com a história da música. “É tanto uma alegria celebrar esses 50 anos, como uma ‘obrigação’, em respeito e admiração aos artistas e à obra fundadora do punk rock”, completa.

Ingressos

Os ingressos antecipados custam R$ 15 e podem ser comprados pelo site Clube do Ingresso até a noite de quinta-feira (29). Na hora do evento, a entrada custará R$ 25.


O show será realizado no Garage Pub, em Laranjeiras, na Serra. A casa oferece cervejas artesanais, hambúrgueres e petiscos, e está sujeita à lotação.

Serviço

50 anos de punk rock (registrado)

Atrações: Commando (tributo aos Ramones) e Dookie (tributo ao Green Day)

Quando: sexta-feira, 30 de outubro, a partir das 19h30

Onde: Garage Pub — Rua Álvares Cabral, 78, Parque Residencial Laranjeiras, Serra

Ingressos antecipados: R$ 15

Na hora: R$ 25

Vendas: Clube do Ingresso

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