Show de punk rock na Serra celebra 50 anos do primeiro álbum dos Ramones

A próxima sexta (30) vai ser dia de rock, bebê! As bandas capixabas Commando, tributo aos Ramones, e Dookie, que homenageia o Green Day, se apresentam no Garage Pub, em Laranjeiras, a partir das 19h30. O evento “50 anos de punk rock (registrado)” comemora o cinquentenário do álbum de estreia dos Ramones, lançado em 1976.





Considerado um marco na história do gênero, o disco autointitulado dos Ramones é o centro da festa. A Commando prepara um repertório que percorre os 14 álbuns de estúdio da banda norte-americana, com destaque para o trabalho que inspirou a comemoração. O grupo também promete uma surpresa musical para o público, em clima de Halloween.





“É véspera de Halloween. Quem será?”, provoca o guitarrista André Dias, sem revelar qual outra banda do punk clássico deve entrar no repertório.





Já a Dookie aposta em um show enérgico com músicas do Green Day. A apresentação deve passar por diferentes fases da carreira do grupo, desde o álbum de estreia, lançado em 1991, até American Idiot, disco de 2004 que se tornou um dos trabalhos mais conhecidos da banda.