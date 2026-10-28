Show de punk rock na Serra celebra 50 anos do primeiro álbum dos Ramones

A próxima sexta (30) vai ser dia de rock, bebê! As bandas capixabas Commando, tributo aos Ramones, e Dookie, que homenageia o Green Day, se apresentam no Garage Pub, em Laranjeiras, a partir das 19h30. O evento “50 anos de punk rock (registrado)” comemora o cinquentenário do álbum de estreia dos Ramones, lançado em 1976.
Considerado um marco na história do gênero, o disco autointitulado dos Ramones é o centro da festa. A Commando prepara um repertório que percorre os 14 álbuns de estúdio da banda norte-americana, com destaque para o trabalho que inspirou a comemoração. O grupo também promete uma surpresa musical para o público, em clima de Halloween.
“É véspera de Halloween. Quem será?”, provoca o guitarrista André Dias, sem revelar qual outra banda do punk clássico deve entrar no repertório.
Já a Dookie aposta em um show enérgico com músicas do Green Day. A apresentação deve passar por diferentes fases da carreira do grupo, desde o álbum de estreia, lançado em 1991, até American Idiot, disco de 2004 que se tornou um dos trabalhos mais conhecidos da banda.
Organizador do evento e vocalista e guitarrista da Dookie, Guga Gouvêa considera importante celebrar os 50 anos do primeiro álbum dos Ramones. Para ele, o disco ajudou a levar o punk rock a públicos de diferentes partes do mundo e influenciou gerações de artistas.
Se nós amamos o punk rock e suas vertentes, é porque os Ramones existem. E se o gênero um dia chegou aos nossos ouvidos, é porque esse álbum foi lançado. Ele é o marco inicial do registro do punk rock. Todas as bandas do gênero que vieram posteriormente devem muito a esse álbum, que iniciou tudo
Guga define a homenagem como uma mistura de alegria e compromisso com a história da música. “É tanto uma alegria celebrar esses 50 anos, como uma ‘obrigação’, em respeito e admiração aos artistas e à obra fundadora do punk rock”, completa.
Os ingressos antecipados custam R$ 15 e podem ser comprados pelo site Clube do Ingresso até a noite de quinta-feira (29). Na hora do evento, a entrada custará R$ 25.
O show será realizado no Garage Pub, em Laranjeiras, na Serra. A casa oferece cervejas artesanais, hambúrgueres e petiscos, e está sujeita à lotação.
50 anos de punk rock (registrado)
Atrações: Commando (tributo aos Ramones) e Dookie (tributo ao Green Day)
Quando: sexta-feira, 30 de outubro, a partir das 19h30
Onde: Garage Pub — Rua Álvares Cabral, 78, Parque Residencial Laranjeiras, Serra
Ingressos antecipados: R$ 15
Na hora: R$ 25
Vendas: Clube do Ingresso