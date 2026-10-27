Festival de funk gratuito terá shows em Vitória e Vila Velha em novembro

Com a proposta de celebrar a identidade e a força criativa do funk capixaba, o Espírito Santo ganha uma nova vitrine para a cultura periférica no próximo mês. Entre os dias 11 e 14 de novembro, a primeira edição do Festival Kikada ocupa espaços em Vitória e Vila Velha com uma programação gratuita que une apresentações musicais, oficinas de formação e rodas de conversa.
Idealizado em uma parceria entre a Timing Comunicação e Cultura, Treme Prod e o Movimento Cidade Projetos Criativos, o festival busca posicionar o funk produzido no estado não apenas como entretenimento, mas como manifestação artística e vetor de pertencimento social.
A programação musical acontece nos dias 13 e 14 de novembro, na quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha. Entre os nomes confirmados estão a paranaense Bia Soull, destaque nacional com seu álbum de estreia figurando entre os 50 melhores lançamentos do primeiro semestre pela Billboard Brasil, e a DJ Gegeo, vencedora do Prêmio da Música Capixaba 2024 na categoria DJ. O line-up também conta com atrações como LD Favelinha, Adame e Fayra.
Além das atrações no palco, o festival reserva os primeiros dias para encontros e qualificações voltados para a cadeia produtiva da cultura periférica. A abertura ocorre no dia 11 de novembro, no Museu Capixaba do Negro (MUCANE), no Centro de Vitória, com roda de conversa, apresentação teatral e discotecagem de DJ Gegeo.
A partir do mesmo dia, o Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Ilha de Santa Maria sedia a Oficina Beat Fino, ministrada pelo produtor LD da Favelinha. A formação segue até o dia 13, abordando técnicas de produção e difusão da linguagem sonora do gênero. No dia 12, o MUCANE também recebe workshops dedicados às diferentes expressões do universo funk.
De acordo com a diretora-geral do Movimento Cidade, Luisa Costa, a iniciativa visa fortalecer o ecossistema cultural do estado ao reconhecer a potência de quem produz na periferia. "Com o Kikada, queremos criar um espaço de encontro entre artistas, público e diferentes expressões dessa cultura, valorizando quem faz essa cena acontecer e abrindo caminhos para que ela alcance novos espaços", destaca.
As atividades formativas e a abertura exigem inscrição prévia. O cronograma completo de apresentações e o formulário para participação nas oficinas serão disponibilizados em breve pela organização do evento. O projeto foi contemplado pelo edital Nova Cena (Secult-ES), via Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) e Política Nacional Aldir Blanc.
*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury