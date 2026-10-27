Festival de funk gratuito terá shows em Vitória e Vila Velha em novembro

Com a proposta de celebrar a identidade e a força criativa do funk capixaba, o Espírito Santo ganha uma nova vitrine para a cultura periférica no próximo mês. Entre os dias 11 e 14 de novembro, a primeira edição do Festival Kikada ocupa espaços em Vitória e Vila Velha com uma programação gratuita que une apresentações musicais, oficinas de formação e rodas de conversa.





Idealizado em uma parceria entre a Timing Comunicação e Cultura, Treme Prod e o Movimento Cidade Projetos Criativos, o festival busca posicionar o funk produzido no estado não apenas como entretenimento, mas como manifestação artística e vetor de pertencimento social.





A programação musical acontece nos dias 13 e 14 de novembro, na quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha. Entre os nomes confirmados estão a paranaense Bia Soull, destaque nacional com seu álbum de estreia figurando entre os 50 melhores lançamentos do primeiro semestre pela Billboard Brasil, e a DJ Gegeo, vencedora do Prêmio da Música Capixaba 2024 na categoria DJ. O line-up também conta com atrações como LD Favelinha, Adame e Fayra.