Morador de Vargem Alta é alvo de operação da Polícia Federal

Um morador de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (27). Ele é investigado por armazenar e divulgar conteúdos de violência e exploração sexual infantojuvenil na internet.





A ação busca combater o compartilhamento desses arquivos na rede. Na casa do suspeito, os policiais federais apreenderam materiais que passarão por perícia para verificar o volume e a origem das mídias ilegais.





Se confirmado o crime de armazenamento de fotos ou vídeos com cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes, o homem pode ser condenado a até quatro anos de prisãp, pena que pode aumentar caso outros delitos sejam identificados ao longo do processo.





Diante do caso, a PF reforçou a orientação para que pais e responsáveis acompanhem de perto a navegação de crianças e adolescentes na internet, como forma de prevenir situações de abuso e exploração virtual.