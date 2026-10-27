AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Investigação

Morador de Vargem Alta é alvo de operação da Polícia Federal

Agentes cumpriram mandado de busca na casa do investigado e materiais apreendidos serão periciados

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2026 às 14:00

Um morador de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (27). Ele é investigado por armazenar e divulgar conteúdos de violência e exploração sexual infantojuvenil na internet.


A ação busca combater o compartilhamento desses arquivos na rede. Na casa do suspeito, os policiais federais apreenderam materiais que passarão por perícia para verificar o volume e a origem das mídias ilegais.


Se confirmado o crime de armazenamento de fotos ou vídeos com cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes, o homem pode ser condenado a até quatro anos de prisãp, pena que pode aumentar caso outros delitos sejam identificados ao longo do processo.


Diante do caso, a PF reforçou a orientação para que pais e responsáveis acompanhem de perto a navegação de crianças e adolescentes na internet, como forma de prevenir situações de abuso e exploração virtual.

Veja Também 

Imagem de destaque

Desenho de criança ajuda a revelar abusos contra quatro vítimas no ES

Adolescente de 15 anos foi apreendido após violentar menina de 14 anos e transmitir crime ao vivo

Tortura e abuso contra menina no ES foram transmitidos em live para 300 menores

Policias federais prendem homem em flagrante suspeito de posse de material de abuso sexual infantojuvenil em Cariacica

Homem é preso pela PF ao ser flagrado com imagens de abuso sexual infantil em Cariacica

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Abuso sexual pornografia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pessoa desmaiou? Veja 5 erros que você não deve cometer ao tentar ajudar
Rafael Amaral e Ana Paula Deambrósio estão juntos há 25 anos e são os proprietários do Filé Miau
De espetinho a restaurante, casal expande negócio com apoio do Sicredi
O segundo turno teve virada na votação em bairros de Cariacica para o governo do ES
Em Cariacica, Pazolini venceu em 20 bairros no 2º turno e Ricardo, em 42; veja mapa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.