O que se sabe sobre a possível fuga de Flávio Bolsonaro após derrota nas eleições

Durante a madrugada desta terça-feira (27), o site argentino Infobae, o maior de notícias da Argentina, publicou que o senador teria cruzado a fronteira com seu documento nacional de identidade. As informações são de que ele chegou à Argentina, em Puerto Iguazú, onde pegaria um voo particular rumo a Miami, nos Estados Unidos. O voo foi cancelado.





O avião indicado pelo site de fato decolou de Buenos Aires às 22h14 na noite de segunda (26) e pousou em Puerto Iguazu às 23h45. Sites de rastreamento da aeronave mostram que ele segue no aeroporto da cidade.





À Folha o piloto Mauro Mattosinho disse ter recebido a informação de que o nome de Flávio constava na lista de passageiros de um voo executivo que está em Puerto Iguazú.

"Segundo me informaram, a decolagem inicialmente estava prevista para as 2 horas da madrugada, mas permanecia na pista às 7 horas", disse Mattosinho.





O aeroporto internacional de Puerto Iguazú, onde está o jato que supostamente aguardou Flávio, fica a cerca de 22 quilômetros da fronteira com o Brasil. O percurso desde a Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, à cidade argentina, pode ser feito de carro em aproximadamente meia hora, sem contar o tempo de passagem pelos controles migratórios e aduaneiros.