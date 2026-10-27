O que se sabe sobre a possível fuga de Flávio Bolsonaro após derrota nas eleições

Durante a madrugada desta terça-feira (27), o site argentino Infobae, o maior de notícias da Argentina, publicou que o senador teria cruzado a fronteira com seu documento nacional de identidade. As informações são de que ele chegou à Argentina, em Puerto Iguazú, onde pegaria um voo particular rumo a Miami, nos Estados Unidos. O voo foi cancelado.
O avião indicado pelo site de fato decolou de Buenos Aires às 22h14 na noite de segunda (26) e pousou em Puerto Iguazu às 23h45. Sites de rastreamento da aeronave mostram que ele segue no aeroporto da cidade.
À Folha o piloto Mauro Mattosinho disse ter recebido a informação de que o nome de Flávio constava na lista de passageiros de um voo executivo que está em Puerto Iguazú.
"Segundo me informaram, a decolagem inicialmente estava prevista para as 2 horas da madrugada, mas permanecia na pista às 7 horas", disse Mattosinho.
O aeroporto internacional de Puerto Iguazú, onde está o jato que supostamente aguardou Flávio, fica a cerca de 22 quilômetros da fronteira com o Brasil. O percurso desde a Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, à cidade argentina, pode ser feito de carro em aproximadamente meia hora, sem contar o tempo de passagem pelos controles migratórios e aduaneiros.
O noticiário da Argentina aponta que Flávio Bolsonaro teria ingressado a pé em território argentino para alcançar o Aeroporto Internacional de Puerto Iguazú, mas teria desistido de embarcar na aeronave fretada com destino aos Estados Unidos.
Autoridades argentinas também foram consultadas e afirmaram que não há registro de passagem do senador. O porta-voz do presidente argentino Javier Milei afirmou, segundo a agência Bloomberg, que Flávio Bolsonaro não entrou na Argentina.
A possível fuga de Flávio ocorre menos de 24 horas após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) cancelar todos os passaportes emitidos em nome do senador, proibindo-o de deixar o país.
Flávio ainda não entregou seus passaportes à PF. Ele teria afirmado a integrantes de sua defesa que entregaria os documentos na manhã desta terça, o que ainda não ocorreu.
Flávio é investigado em dois inquéritos que tramitam no STF. Em um deles, é suspeito de lavagem de dinheiro por meio de plataformas de apostas com o advogado Willer Tomaz. Ele também é alvo de outro inquérito que investiga o financiamento do filme Dark Horse, sobre a trajetória de seu pai, Jair Bolsonaro.