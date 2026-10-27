Aliados de Flávio Bolsonaro dizem que ele já foi para os EUA

Aliados do Flávio Bolsonaro (PL) dizem que ele já está a caminho dos Estados Unidos, para onde, segundo eles, o senador decidiu fugir dois dias depois de perder a eleição presidencial para Lula (PT). O voo, dizem, deve pousar em algumas horas.





Esses interlocutores do político, que se dizem contrários à fuga, afirmam que o plano foi organizado e viabilizado por um advogado próximo do clã Bolsonaro. O senador está incomunicável, e o coordenador de sua campanha, Rogério Marinho, negou inicialmente a fuga.





O senador não reconheceu a derrota para Lula, mas desistiu de protocolar ação pedindo a anulação da eleição devido ao prolongamento do horário de votação no domingo. Apenas 0,03% dos votos foram registrados no período extra de duas horas, determinado pela Justiça devido à falta de ônibus em várias cidades.





Segundo a versão desses aliados de Flávio, a decisão foi tomada na segunda (26), após o ministro do Supremo Alexandre de Moraes mandar recolher os passaportes brasileiros e o italiano do senador, que tem cidadania do país europeu.





Flávio é investigado em duas ações criminais, sob suspeita de lavagem de dinheiro e outros crimes no âmbito do caso do Banco Master e dos desvios no INSS. A partir de fevereiro, quando deixará o mandato de senador pelo Rio, ele perde o foro privilegiado no Supremo.





Nesta terça, a Polícia Federal cancelou o documento brasileiro de Flávio após o senador não cumprir a decisão judicial. Mas a identidade italiana segue válida. A PF emitiu um alerta para vigiar as fronteiras, mas pode ter sido tarde.





O caminho exato do ex-candidato é incerto. Na versão desses aliados, o senador viajou a partir da Argentina, mas não de Puerto Iguazú, onde um avião executivo Gulfstream tinha seu nome na lista de passageiros, mas não decolou.





O governo do aliado Javier Milei, presidente que participou do lançamento da campanha de Flávio, disse não ter registro da entrada do político no país. Se ela ocorreu mesmo, ou ocorreu de forma clandestina, ou a Casa Rosada mentiu.





A presença do nome de Flávio foi, segundo essa versão, um despiste. Ele decolou, sempre de acordo com esses aliados, de outro ponto da Argentina. As pessoas com quem a reportagem conversou não sabem dizer o paradeiro do primogênito de Jair Bolsonaro.







